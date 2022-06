La firme postura de Matías Martin por la denuncia de Práxedes Candelmo

En diálogo con el programa de Ángel de Brito, Martin se defendió de esa acusación. "Tuve una audiencia y vi el material. En lo que me mostraron, no nombro a nadie, no digo nada. Nadie encontró el momento donde dije algo inconveniente", sostuvo.

Según las declaraciones de Práxedes, el conductor se refería a ella en forma despectiva. "No es mi forma de ser", remarcó el presentador.

Martin indicó que no tiene problema en retractarse si dijo algo ofensivo. "Si aparece el audio o el video, pediré disculpas", enfatizó.

Por último, el conductor expresó que espera que la Justicia llegue a una resolución del caso. "Sería bueno que se aclare el tema de una buena vez", sentenció.

Costa recordó el abuso que sufrió Malena Candelmo

En noviembre de 2021, la panelista de Cortá por Lozano, Costa, estuvo en PH: Podemos Hablar, y lanzó una fuerte crítica contra Héctor "El Bambino" Veira, al recordar la condena que recibió por un caso de abuso sexual.

“Hay una benevolencia en nuestro medio con el caso del Bambino Veira que es asquerosa, es inmunda. Es un señor que violó a un niño de 14 años (Malena Candelmo), que por más que se sentía una nena era un nene”, dijo en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

A fines de los 80, Héctor “El Bambino” Veira protagonizó una violación, que fue un verdadero escándalo, pero parece haber quedado en el olvido.

El17 de octubre de 1987, un adolescente de 13 años se lo encontró en una calle y le pidió un autógrafo. Según la Justicia, el entonces director técnico le dijo que su lapicera no andaba bien y lo invitó a subir a su departamento en el barrio porteño de Caballito. Allí, le ordenó que se bajara los pantalones y luego lo abusó sexualmente.

En 1991, Veira fue sentenciado a 6 años de prisión por violación consumada.

Tras la nueva resolución judicial, el DT fue enviado a la cárcel de Devoto para cumplir su condena. Estuvo 11 meses detenido, hasta que la Corte Suprema volvió a tomar el caso: bajó la calificación a tentativa de violación, fijó la condena en 3 años y lo liberó.

¿Qué fue de la vida de Malena Candelmo?

Malena Candelmo fue víctima de una abuso sexual por parte de Héctor "El Bambino" Veira.

El caso la llevó a cobrar cierta notoriedad en los medios.

Sin embargo, después de una enorme popularidad, Candelmo decidió dar un giro en su vida.

A los 46, Malena logró obtener su DNI con su identidad autopercibida y se cambió el nombre a Práxedes Candelmo.

Se recibió de enfermera y comenzó a trabajar en el hospital Argerich.