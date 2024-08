La firme postura de Wanda Nara sobre la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

Al ser consultada por su vínculo con Mauro Icardi, Wanda advirtió: "Estoy como ya lo comuniqué en mis redes. Tenemos buena onda, no tengo enemigos ni problemas con nadie, menos con alguien de familia”.

Respecto a su salud, la conductora indicó que continúa con controles periódicos. “Si, a veces sí, a veces no, pero todo bien. Me hago los estudios acá en Argentina, la verdad es que estoy muy tranquila”, señaló.

Por último, Wanda se mostró entusiasmada por el inminente estreno de Bake. "Mañana empiezo con las grabaciones de las promociones. Y la semana que viene arranco con las grabaciones del programa", cerró.

Embed

La sorpresiva respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron por su histórica pelea con la China Suárez

La conductora Wanda Nara llegó a la Argentina para comenzar las grabaciones de Bake Off, el reality de cocina de Telefe, y, a la salida del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, habló con LAM (América TV) sobre su histórica pelea con la China Suárez.

Después de que los cronistas le preguntaran por su separación de Mauro Icardi, le consultaron por la China. "¿Qué te pasa cuando se te vuelve a vincular con la China Suárez? Cuando se vuelve a especular con que ella hace cosas a propósito por vos... ¿Cómo lo vivís vos?", le consultaron.

"Las dos trabajamos hace muchos años en este medio. Supongo que ninguna de las dos hace cosas para lastimar a la otra. Somos las dos madres, ya lo dije un montón de veces. Para mí es una historia terminada y pasada", afirmó.

"¿Cómo te afectó cuando viste el video musical de L-Gante con la China?", le preguntaron. "No, no me afectó para nada. Yo ya sabía", aseguró. Inmediatamente, un cronista quiso saber si le gustó el videoclip de los cantantes. Wanda dudó un poco y respondió: "Eh, sí". "No tanto. Pusiste cara de duda", agregó el notero.

"No, me quedé pensando, no me acordaba si lo había visto. Vi un pedacito en Instagram", se justificó la hermana de Zaira Nara.