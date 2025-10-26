La firme respuesta de Lissa Vera al ataque de Lowrdez Fernández: "La estúpida está..."

Luego de que Lowrdez Fernández de Bandana apareciera en sus redes sociales este sábado sobre la cruel situación de la cual fue rescatada, su compañera Lissa Vera le respondió de manera contundente.
En el ciclo Indomables que se emite por C5N, la artista arrojó: "Si me está peleando, es porque la estúpida está bien. No esperaba menos".
Sin embargo, aseguró que no se hace cargo del mensaje encriptado de Lowrdez, aunque sabe que su amiga "está enojada" con ella. "Mi misión se cumplió, ella está bien", señaló la también integrante del grupo pop que surgió en el año 2001.
Cabe recordar que en medio de la preocupación por lo sucedido, Lissa manifestó que siente temor por lo que Leandro García Gómez -expareja de Lowrdez- pudiera hacerle: "Me da miedo ese hombre que mostró esa agrevisidad delante de cámaras, imaginate cruzártelo en la calle y que te odia porque lo denunciaste".
Además, reveló que "las amigas de Lowrdez tenían conocimiento de todo esto" y detalló que "a una que está ahí en la foto" que publicó la cantante "este tipo le rompió todo el auto". Y cerró al respecto: "A este hombre no le gusta perder el control de las cosas, si no puede controlarte va a intentar destruirte".
Tras el duro momento que le tocó vivir junto a su expareja Leandro García Gómez, a quien aún defiende, Lowrdez Fernández realizó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram este sábado 25 de octubre "debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas", con el fin de "aclarar y calmar algunas cosas".
"Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo", comenzó diciento la cantante de Bandana.
Seguidamente, señaló: "Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones". Y añadió: "Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez".
Continuando con su referencia a su exnovio, sostuvo: "Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me lleva a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar".
"Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, donde estoy o con quien, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales", arrojó sin filtro.
Y destacó: "Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar".
"Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor se hacer y lo que más amo que es CANTAR. Gracias", concluyó.