La firme respuesta de Lissa Vera al ataque de Lowrdez Fernández: "La estúpida está..."

Además, reveló que "las amigas de Lowrdez tenían conocimiento de todo esto" y detalló que "a una que está ahí en la foto" que publicó la cantante "este tipo le rompió todo el auto". Y cerró al respecto: "A este hombre no le gusta perder el control de las cosas, si no puede controlarte va a intentar destruirte".

lissa vera

Qué dijo Lowrdez Fernández en su descargo en Instagram

Tras el duro momento que le tocó vivir junto a su expareja Leandro García Gómez, a quien aún defiende, Lowrdez Fernández realizó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram este sábado 25 de octubre "debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas", con el fin de "aclarar y calmar algunas cosas".

"Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo", comenzó diciento la cantante de Bandana.

Seguidamente, señaló: "Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones". Y añadió: "Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez".

Posteo de Lowrdez Fernández (2)

Continuando con su referencia a su exnovio, sostuvo: "Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me lleva a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar".

"Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, donde estoy o con quien, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales", arrojó sin filtro.

Y destacó: "Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar".

"Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor se hacer y lo que más amo que es CANTAR. Gracias", concluyó.