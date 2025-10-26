A24.com

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul postergan su casamiento: el contundente motivo

En las últimas horas, se supo que el futbolista y la cantante decidieron aplazar su casamiento para otro momento y no se realizará en diciembre de este año. Los detalles.

26 oct 2025, 10:52
En medio de versiones cruzadas sobre una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, desde hace varias semanas trascendió que la pareja habría decidido que el 20 de diciembre de este año sería la fecha para concretar su unión. Y hasta se dijo que el lugar elegido para celebrar el casamiento sería Exaltación de la Cruz.

Pero en las últimas horas la historia tomó un giro inesperado. Según se informó ahora, el futbolista y la cantante decidieron postergar su boda para el 2026.

Esta última noticia fue brindada por Juli Argenta en el ciclo que conduce Ángel de Brito, LAM (América TV). "No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora“, indicó la panelista.

Por su parte, Yanina Latorre sumó más data sobre el motivo detrás del presunto cambio de planes de la pareja: Tini estaría enfocada en mudarse de su propiedad en Nordelta hacia San Isidro, mientras cumple con su agenda de shows en el país.

Qué dijo Camila Homs sobre los rumores de casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Hace unos días se dijo que, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre. Aunque todavía ese dato no está confirmado, a Camila Homs le consultaron sobre el tema apenas trascendió la noticia del compromiso.

“La verdad que no estoy al tanto. No tengo ni la menor idea, pero mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo, mientras mis hijos estén bien, todo bien”, señaló la ex del campeón del mundo en diálogo con los medios durante la entrega de los premios Martín Fierro 2025.

Luego le preguntaron si, en caso de que la inviten, iría al casamiento. Entre risas, la exparticipante del Bailando lanzó: “Ay no, chicos ¡qué pregunta! No, no. Nunca me llegaría esa invitación“.

También le consultaron si tiene ganas de casarse con su novio José Sosa y comentó: “¡Ojalá! Ojalá que sí, me gustaría, pero todo tiempo al tiempo. Ahora es esto (su embarazo), enfocados 100% a esto y después veremos, pero ojalá que se de“.

