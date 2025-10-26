Tini Stoessel y Rodrigo de Paul postergan su casamiento: el contundente motivo

Embed

Qué dijo Camila Homs sobre los rumores de casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Hace unos días se dijo que, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre. Aunque todavía ese dato no está confirmado, a Camila Homs le consultaron sobre el tema apenas trascendió la noticia del compromiso.

“La verdad que no estoy al tanto. No tengo ni la menor idea, pero mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo, mientras mis hijos estén bien, todo bien”, señaló la ex del campeón del mundo en diálogo con los medios durante la entrega de los premios Martín Fierro 2025.

Luego le preguntaron si, en caso de que la inviten, iría al casamiento. Entre risas, la exparticipante del Bailando lanzó: “Ay no, chicos ¡qué pregunta! No, no. Nunca me llegaría esa invitación“.

También le consultaron si tiene ganas de casarse con su novio José Sosa y comentó: “¡Ojalá! Ojalá que sí, me gustaría, pero todo tiempo al tiempo. Ahora es esto (su embarazo), enfocados 100% a esto y después veremos, pero ojalá que se de“.