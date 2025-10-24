Imputaron a Leandro García Gómez: a qué pena se expone la pareja de Lowrdez Fernández

El jueves por la noche, después de un prolongado operativo policial, la policía rescató a Lowrdez Fernández, quien se encontraba en el departamento de su pareja Leandro García Gómez.
Tras ser detenido en su departamento de Palermo, se conoció cuál es la imputación que determinó la Justicia contra Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández.
Luego de la orden de allanamiento de la Justicia, los efectivos policiales pudieron ingresar a la vivienda del empresario, quien se retiró esposado y quedó detenido, mientras que la cantante fue llevada en ambulancia a un hospital para constatar su cuadro de salud general.
Lo cierto es que este viernes se conoció la situación procesal de Leandro García Gómez tras ser detenido, quien finalmente fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, según confirmaron fuentes judiciales. La primera carátula era de averiguación de ilícito.
La medida fue dictada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, a cargo del fiscal subrogante Patricio Lugones, y se espera que García Gómez sea indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.
La investigación sobre la búsqueda de la artista tras la denuncia de su madre se basó en una orden de allanamiento dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.
La privación ilegítima de la libertad, según contemplada en el artículo 141 del Código Penal, prevé penas de seis meses a tres años de prisión para quienes restrinjan la libertad de otra persona sin autorización legal.
Tras su detención, Leandro García Gómez permanece detenido y aislado en la alcaidía número 4, ubicada en el barrio porteño de Nueva Pompeya, desde donde trascendió su primera foto preso. Su declaración indagatoria será clave para su futuro legal y determinar si seguirá en prisión o no.
Fue Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, quien había advertido el miércoles a la noche que su hija estaba desaparecida y que no tenía contacto desde el 4 de octubre.
El jueves por la tarde la cantante Lissa Vera se acercó voluntariamente a Tribunales y aportó su testimonio poniendo el foco en la complicada relación de Lowrdez y García Gómez y muy angustiada por la situación.
En el programa Mujeres Argentinas (El Trece) se precisó el preocupante hallazgo de la policía al ingresar al departamento donde encontraron a la cantante Lowrdez Fernández tras la denuncia de su mamá por su paradero.
“¿Qué encontró la Policía de la Ciudad ayer en el departamento después de allanar y rescatar por un lado a Lowrdez y detener a la ex pareja?”, planteó el Pampa Mónaco sobre lo ocurrido anoche en la vivienda de Leandro García Gómez.
Y el periodista detalló qué elementos había en el interior del departamento: “Muchas botellas con bebidas alcohólicas. Vodka, vino, whisky, fernet, entre otras bebidas alcohólicas, y pastillas sin el blister de contención”.
“Es decir, pastillas que habían sido sacadas de varios blisters de varios colores y tamaños, y que estaban ahí como para hacer tomadas o ya habían sido ingeridas algunas. Por eso ella cuando la lleva a la policía dice que había estado consumiendo drogas y alcohol”, añadió el panelista.
“Todo ese material está ahora en manos del laboratorio químico de la Policía de la Ciudad para hacer un análisis exhaustivo de qué tenía esa medicación”, concluyó el panelista.