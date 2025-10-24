Imputaron a Leandro García Gómez: a qué pena se expone la pareja de Lowrdez Fernández

La investigación sobre la búsqueda de la artista tras la denuncia de su madre se basó en una orden de allanamiento dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

La privación ilegítima de la libertad, según contemplada en el artículo 141 del Código Penal, prevé penas de seis meses a tres años de prisión para quienes restrinjan la libertad de otra persona sin autorización legal.

Tras su detención, Leandro García Gómez permanece detenido y aislado en la alcaidía número 4, ubicada en el barrio porteño de Nueva Pompeya, desde donde trascendió su primera foto preso. Su declaración indagatoria será clave para su futuro legal y determinar si seguirá en prisión o no.

Fue Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, quien había advertido el miércoles a la noche que su hija estaba desaparecida y que no tenía contacto desde el 4 de octubre.

El jueves por la tarde la cantante Lissa Vera se acercó voluntariamente a Tribunales y aportó su testimonio poniendo el foco en la complicada relación de Lowrdez y García Gómez y muy angustiada por la situación.

Video: Lape Club Social Informativo (América Tv).

Qué encontró la policía en el departamento de Leandro García Gómez

En el programa Mujeres Argentinas (El Trece) se precisó el preocupante hallazgo de la policía al ingresar al departamento donde encontraron a la cantante Lowrdez Fernández tras la denuncia de su mamá por su paradero.

“¿Qué encontró la Policía de la Ciudad ayer en el departamento después de allanar y rescatar por un lado a Lowrdez y detener a la ex pareja?”, planteó el Pampa Mónaco sobre lo ocurrido anoche en la vivienda de Leandro García Gómez.

Y el periodista detalló qué elementos había en el interior del departamento: “Muchas botellas con bebidas alcohólicas. Vodka, vino, whisky, fernet, entre otras bebidas alcohólicas, y pastillas sin el blister de contención”.

“Es decir, pastillas que habían sido sacadas de varios blisters de varios colores y tamaños, y que estaban ahí como para hacer tomadas o ya habían sido ingeridas algunas. Por eso ella cuando la lleva a la policía dice que había estado consumiendo drogas y alcohol”, añadió el panelista.

“Todo ese material está ahora en manos del laboratorio químico de la Policía de la Ciudad para hacer un análisis exhaustivo de qué tenía esa medicación”, concluyó el panelista.