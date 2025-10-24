La desconcertante reacción de Lowrdez Fernández al reencontrarse con su mamá Mabel y con Lissa Vera

"Ahora no quiere tener vínculo con nosotras. Anoche no quiso ver a la mamá, está muy enojada. También está furiosa conmigo peor en algún momento lo va a entender", dijo Lissa en A la Barbarossa (Telefe).

La cantante es consciente de que su amiga, debido al sometimiento que atraviesa, negará todo: “Lo único que le pido a los medios es que no sean condescendientes con ella. Que no se opaque lo que hicimos con la madre por hacerle una nota a ella. Seguramente desmienta... lo quiere defender al tipo, pero no está en condiciones de defender a nadie”.

Aunque reconoce que la situación le duele, tiene la certeza de que actuó correctamente: “Como dije, es mi amiga enojada pero viva. Si ayer no hubiera entrado la policía, la noticia hubiera sido otra”.

Respecto a quién está cuidando actualmente de Lourdes, Lissa explicó: “Está con dos de sus amigas de toda la vida que yo conozco y que ayer estuvieron pendientes de todo. Está bien, no quiere verme ni hablar conmigo, tampoco con la mamá, pero con ellas va a estar bien”.

¿Qué dijo Lowrdez Fernández tras el revuelo por su desaparición?

Luego de la gran preocupación de la mamá de Lowrdez Fernández por no tener noticias de ella desde el 4 de octubre —motivo por el cual presentó una denuncia policial—, la integrante de Bandana reapareció en sus redes sociales con un video en el que explicó por qué no se sabía nada de ella desde hacía varios días.

Según trascendió, Mabel López denunció ante las autoridades que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre y desconocía su paradero. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14B, tras un correo electrónico enviado por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal. En el mensaje, López expresó su preocupación por la prolongada falta de comunicación con la cantante.

De este modo, luego de que se hiciera pública la angustia de su madre durante la mañana de este jueves, pasadas las 10, Lowrdez dio señales de vida a través de sus historias de Instagram. Allí, y aunque de manera algo confusa, explicó el motivo de su silencio en los últimos días.

Con la voz tomada, una conexión a internet deficiente y en un ambiente oscuro, Lowrdez Fernández se dirigió a sus más de 115 mil seguidores para aclarar la situación, aunque sin precisar si se encontraba en su casa o en otro lugar. “Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, dijo al comienzo del video. Luego agregó, visiblemente molesta: “No puedo creerlo, esto es terrible”, mientras se tocaba la garganta, señalando la dolencia que la habría mantenido aislada, incluso de su madre.

A continuación, la cantante continuó en el mismo tono: “No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es”. Finalmente, cerró su mensaje asegurando: “Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien”, aunque la imagen no parecía coincidir con sus palabras.