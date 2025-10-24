Dónde se encuentra hoy Lowrdez Fernández tras ser rescatada del departamento de su novio

Embed

¿Cuál fue la advertencia que las amigas de Lowrdez Fernández venían haciendo sobre Leandro García Gómez?

El pasado jueves se encendieron las alarmas en torno a Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, luego de que su madre presentara una denuncia al no tener contacto con ella desde el 4 de octubre.

Ante el revuelo que se generó en los medios, la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram.

“Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, dijo en la grabación que compartió en sus historias. Luego agregó, visiblemente molesta: “No puedo creerlo, esto es terrible”, mientras se tocaba la garganta, en señal de la dolencia que la habría mantenido recluida y sin contacto con nadie, ni siquiera con su madre.

Acto seguido, en el mismo tono, la artista continuó: “No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es”. Finalmente, aseguró: “Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien”.

En A la tarde (América TV), Cora Debarbieri advirtió que las amigas de la artista sostienen que Leandro García Gómez tenía acceso a sus redes sociales, por lo que dudan de que haya sido Lowrdez quien publicó dicho video.

“Él tenía acceso a las redes sociales de ella. Las amigas creen que esa publicación la subió él y por eso cerró los comentarios. Es la única publicación que tiene Lowrdez que no está abierta a comentarios”, señaló la panelista.

Embed

¿Qué Lowrdez Fernández no quiere ver a Lissa Vera ni a su mamá?

Tras la gran desesperación que vivieron familiares y amigos de Lowrdez Fernández durante la jornada del jueves, la policía logró rescatar a la cantante del departamento de Leandro García Gómez, quien quedó detenido hasta nuevo aviso.

Mabel, la mamá de Lourdes, permaneció al pie del cañón hasta último momento y acompañó a su hija al Hospital Fernández, donde le realizaron los chequeos de rutina.

Durante la madrugada del viernes, Lowrdez recibió el alta médica. En ese momento ocurrió algo inesperado: la artista se retiró del hospital junto a una amiga, mientras su madre regresaba a su casa.

Lissa Vera, compañera de Bandana y amiga cercana de Lourdes, fue una de las principales impulsoras para que el caso tomara estado público. Insistió hasta el cansancio para que las autoridades intervinieran y lograran apartar a su amiga de su agresor. Sin embargo, ahora Lowrdez no quiere verlas.

"Ahora no quiere tener vínculo con nosotras. Anoche no quiso ver a la mamá, está muy enojada. También está furiosa conmigo pero en algún momento lo va a entender", dijo Lissa en A la Barbarossa (Telefe).

La cantante es consciente de que su amiga, debido al sometimiento que sufre, negará lo ocurrido: “Lo único que le pido a los medios es que no sean condescendientes con ella. Que no se opaque lo que hicimos con la madre por hacerle una nota a ella. Seguramente desmienta... lo quiere defender al tipo, pero no está en condiciones de defender a nadie”.

Aunque admite que la situación le duele, está convencida de que actuó correctamente: “Como dije, es mi amiga enojada pero viva. Si ayer no hubiera entrado la policía, la noticia hubiera sido otra”.

En cuanto a quién cuida ahora de Lourdes, Lissa aclaró: “Está con dos de sus amigas de toda la vida que yo conozco y que ayer estuvieron pendientes de todo. Está bien, no quiere verme ni hablar conmigo, tampoco con la mamá, pero con ellas va a estar bien”.