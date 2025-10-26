El aterrador relato de Valeria Gastaldi sobre los maltratos que sufrió Lowrdez Fernández por parte de su novio

Además, según explicó, Lowrdez justificó su silencio diciendo que tenía anginas y estaba con fiebre. Sin embargo, luego se enteraron de que había vuelto con Leandro.

Valeria Gastaldi sobre el maltrato que sufrió Lowrdez Fernández de Leandro García Gómez: "Le fisuró una costilla"

Por otro lado, Valeria remarcó que la separación entre ellos no fue en buenos términos. Tres semanas atrás, Lowrdez había sufrido una grave agresión física. "Ella se había separado de él ya porque él le fisuró una costilla hace tres semanas. La tiró en el piso y le fisuró una costilla. Le lastimó la cabeza, tenía moretones. Fue a resguardarse. Consiguió ayuda, pero no quiso ir al médico por este tema", contó.

"La vecina hizo una denuncia por los gritos. La salvó. Ella gritaba tanto por los golpes que llamó a la policía. Ahí se lo llevan detenido", relató.

"Yo creo que ya eso es parte de algo, de una enfermedad psicológica que, por lo que vengo escuchando, les sucede a muchas mujeres golpeadas. Se necesita una contención elevada", aclaró la artista en referencia a que Lowrdez volvió con él a pesar de la violencia que sufrió.

Respecto a la contención que recibe por parte de la familia, indicó: "Su madre está pidiendo una contención elevada a través de una pericia por esos golpes. Nuestra gran preocupación es que este hombre tuvo denuncia por tener un arma. Salió a los tiros en la calle y no fue a la cárcel. Ya la lastimó a Lourdes, tiene una denuncia anterior por violencia de género también".

Sobre la situación por la que está pasando, Gastaldi aclaró: "Ella sabe que él es violento. Le daba mucha tristeza. Él cambió un tiempo y ahora de nuevo le salió esto para afuera, que es su personalidad".

"No sé cuánto más hay que esperar para un hombre con estas características, que además tiene un problema psiquiátrico, y esté suelto en la calle", sentenció Valeria Gastaldi.