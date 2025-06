Aparecieron chats y videos íntimos entre Majo Martino y Alex Caniggia: "Pandita"

Al estar con el celular de Majo en su mano, la conductora no pudo evitar estallar en risa y dar fe de la muy buena onda que existe entre ellos. “Le mandó un video en bombita, sos una zorra”, le dijo Yanina a su compañera, quien aclaró que nunca él le envió material prohibido.

“¿Me extrañás poco o mucho, Pandi?”, le preguntaba con voz tierna Alex a su amiga. A lo que Martino Martino respondió con complicidad: “Iberic man (como le llama), yo también te extraño. Si me avisabas, iba con ustedes hoy”.

"La pandita está en su guarida le dice... Es una paje.. esta", reaccionó a carcajadas la conductora y forcejeando en el piso con Majo para ver cómo seguía la charla privada entre los dos.

“Sos una tierna, me encanta. Pero como que ahora estás más tiernita, ¿puede ser? Relajada la Pandita. Reportate, Pandi”, se escuchó decirle Alex, mientras Majo reaccionaba entre risas nerviosas al oír en altavoz lo que hablaron.

Antes, Majo Martino había aclarado que nunca tuvo encuentros íntimos con el ex de Melody Luz: "Nunca estuve con Alex, está solo, me manda videos todo el tiempo pero no hacemos sexting. No le conozco eso, te juro".

Melody Luz y Alex Caniggia, padres de Venezia, se separaron hace unos meses en medio de un escándalo y luego la bailarina blanqueó al poco tiempo su romance con el cocinero Santiago del Azar. En su momento, Melody acusó a su ex de infiel y disparó contundente: "La intuición nunca falla".

El duro cruce de Melody Luz con Majo Martino tras los picantes chats con Alex Caniggia

Melody Luz y Majo Martino se cruzaron al aire en LAM (América Tv) después de que Yanina Latorre expusiera en su programa los insinuantes chats entre la panelista y Alex Caniggia.

"Desde El hotel de los famosos no lo veo (a Alex). Hubo onda en el reality y después Melody formalizó con Alex y yo me puse de novia, y quedó todo ahí. Y ahora que se separaron Alex me escribió, pero fue ahora, hace recontra poco", aclaró Martino sobre su vínculo con Alex.

A lo que Melody Luz contestó: "Yo prefiero que Majo sea la madrastra de mi hija y no otra mujer". "Yo te la cuidaría muy bien, pero no, no hay nada con Alex. Lo digo porque me gustan los niños".

Después de que mostraran los cómplices chats que se mandaron Majo Martino y Alex Caniggia, Melody Luz lanzó contundente: "Si quedó algo pendiente, que disfruten".

"Hablar de esto enfrente de Melody me da un poco de vergüenza", sostuvo Martino. Y la bailarina retrucó: "Me da vergüenza ajena. Con Majo, al principio, en El hotel nos llevábamos re bien, después era otra realidad, pasó hace mucho tiempo. Siento que ahora estás evitando el 'se están chichoneando, se gustan' y está perfecto".