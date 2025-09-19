A24.com

El filoso comentario de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani que dejó a todos en shock

Sabrina Rojas lanzó una frase picante sobre Griselda Siciliani en Pasó en América y sus compañeros quedaron con la boca abierta.

19 sept 2025, 14:00
"Griselda nunca va a ser bienvenida porque tengo una historia previa con ella. Cuando estaba embarazada de mi hija, no dejaba de mandarle mensajes a Luciano". Con esa frase, Sabrina Rojas expuso -meses atrás- su rivalidad con Griselda Siciliani por su vínculo con Luciano Castro.

De acuerdo con lo que contó la conductora de Pasó en América, Castro la habría engañado durante años con la actriz que hoy es su pareja, y desde entonces Sabrina les guarda rencor a ambos. Aunque siempre dejó entrever su postura, esta vez fue mucho más frontal que en otras oportunidades.

En medio del programa, Álvaro Navia relató cómo conoció a Vanina Escudero: "Cuando la ví en una reunión de elencos previo a la temporada, me impactó. Incluso le dije a Pachu que me había enamorado. Igual no quería decirle nada porque ella estaba en pareja y yo, en otra cosa". Sin dudarlo, Sabrina interrumpió con un comentario picante: "Ah, pero qué Siciliani lo tuyo".

La reacción en el estudio fue inmediata: Tartu, Natalie Weber y Martín Salwe se quedaron atónitos y estallaron en carcajadas. Aunque Navia intentó retomar su relato, lo cierto es que la frase de Sabrina se robó por completo el momento.

¿Qué pasó entre Sabrina Rojas y Nico González?

En julio, en LAM (América TV), se difundieron imágenes de una charla entre Sabrina Rojas y el futbolista Nico González en un boliche, situación que rápidamente despertó rumores y especulaciones.

La conductora de Pasó en América desmintió de inmediato cualquier vínculo sentimental con el jugador de la Selección Argentina, aunque poco después él se separó de Paloma Silberberg, tras tres años de relación.

Semanas más tarde, en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), aseguraron que Sabrina habría ido al estadio de River a ver a la Selección por González, luego de conocerse la ruptura del futbolista. “Sabrina está como tercera en discordia. Según las redes se los vio en un boliche charlando muy cerca y muy cariñosamente. Poco después de que saliera esto a la luz se confirmó la separación de Nico y Paloma Silberberg”, comentó el periodista Gustavo Méndez, generando debate en el piso sobre el final de la pareja.

Cuando circularon las imágenes de Rojas y González en el boliche, la actriz fue contundente: "El chico está de novio. Venía en el auto, me empezó a explotar el teléfono y dije qué pasó. Siempre yo pienso tragedia. Digo quién salió en pelotas. En LAM hicieron un enigmático donde dijeron que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Si algo hubiese sido verdad tal vez me llamo a silencio y sana, sana. Pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así".

Más tarde, dio detalles de ese encuentro casual: "Charlé con él, fui a un lugar como suelo salir con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué foto con chicos que estaban ahí... Entendí que eran amigos de él. Estoy tomando fernet y él me habla para preguntarme qué estaba tomando. Había mucha gente. Los boliches muy llenos y estábamos todos mezclados", aclaró.

Y concluyó sobre la situación: "Yo no sabía quién era. En el boliche uno habla así, que parece que hasta me estoy chapando a mis amigas, porque hablamos muy fuerte por la música".

sabrina rojas partido argentina

     

 

