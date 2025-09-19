Yanina Latorre reveló por qué el papá de Thiago Medina impide que Daniela Celis lo vea en el hospital

Embed

Al tiempo que remarcó que es el papá de Thiago el que toma las decisiones en la terapia intensiva porque Daniela "ya no es esposa", razón por la cual el señor Medina consideraría que no tiene prioridad alguna para entrar a verlo. “En una terapia de esa magnitud, el que manda ahí es el papá de él”, señaló.

Asimismo, en el programa de América TV explicaron que por una cuestión de protocolo solamente pueden ingresar dos personas por día a la unidad de terapia intensiva: “Al mediodía entra una persona y a la tarde otra"; así como también confirmaron que Camilota no ingresa a ver a Thiago porque le da impresión verlo en ese estado.

Por último, sobre el incómodo momento entre la hermana de Thiago y Franchín durante el magazine de Telefe, Latorre descartó cualquier tipo de animosidad de su parte. “Creo que lo de Analía no fue con mala intención, pero Camilota está muy sensible”, concluyó.

Los hermanos de Thiago Medina admitieron el rol clave tiene Daniela Celis en medio de la dramática internación

Thiago Medina permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde continúa con pronóstico reservado tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes por la noche.

Ayer jueves, dos de sus hermanos, Sergio y Lucas, se refirieron al presente de Thiago y contaron cómo la familia atraviesa este momento tan complejo, además de mencionar el rol de Daniela Celis, madre de sus dos hijas.

“Hoy está estable. No volvió a levantar fiebre, aunque seguimos esperando los cultivos para saber qué la ocasionó. De momento se mantiene sin cambios y aguardamos el parte médico para conocer cómo evoluciona en los próximos días”, expresaron durante una entrevista con el ciclo Puro Show (El Trece).

En cuanto a la unión familiar, ambos destacaron la fortaleza con la que se sostienen en esta situación límite: “Siempre estuvimos muy unidos como hermanos. Cada uno tiene sus obligaciones, porque ya somos adultos, pero en este contexto nos toca estar aún más cerca y pedirle a Dios que le dé fuerzas para salir adelante”.

Al ser consultados por Daniela Celis, remarcaron la importancia de su presencia: “Con Dani es igual. Ella es la mamá de nuestras sobrinas y también atraviesa este dolor. Las nenas extrañan a su papá, y ella lo vive desde ese lugar”.

Los hermanos explicaron, además, cómo organizan las visitas en la sala de terapia intensiva: “Al ser tantos, tenemos que turnarnos. Somos diez y vamos entrando de a uno o dos, porque es un espacio compartido con otros pacientes que también reciben a sus familias. Thiago está en coma inducido, no despierta, pero sabemos que escucha”.

Finalmente, compartieron un dato alentador sobre los últimos reportes médicos: “Ayer le aumentaron la alimentación y su organismo empezó a responder mejor, incluso la orina ya se veía más clara”.

Thiago creció en una familia numerosa de diez hermanos. Perdió a su madre, Marisa, durante la adolescencia y antes de ingresar a Gran Hermano vivía junto a su padre y el resto de sus hermanos.