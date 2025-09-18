La tarotista que hizo una desoladora predicción sobre Thiago Medina volvió a generar polémica: "Sé lo que va a suceder"

"Como fui tan criticada y viralizada por lo poco que dije, y eso que me cuidé para no decir bien la visión que tengo... Yo ya sé lo que va a suceder con su salud", aseguró firme y agregó que "ahora hay que ser más fuerte que nunca y rezar, orar y ayudarlo para que pueda conectarse y aferrarse más a la vida".

Por último, la polémica pitonisa fue tajante a la hora de referirse a sus predicciones asegurando siempre suelen ser muy "afinadas", sobre todo cuando de se trata de cuestiones de salud, de internación, como aseguró haberlo hecho ya con otros famosos que estuvieron en la misma situación.

Mientras tanto, durante la tarde de este jueves Daniela Celis trajo buenas noticias al confirmar que Thiago podrá ser operado en breve, así como también que está sin fiebre desde hace hace varias horas .

"Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizaré una cirugía torácica, en estos días! ¡Hoy está sin fiebre! Necesitamos que siga así para que pueda ser operado. La luz llega y se siente, mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina", compartió a modo de comunicado a través de sus Instagram Stories.

Cómo fue el accidente de Thiago Medina con su moto

El grave accidente que mantiene en vilo a familiares, amigos y seguidores de Thiago Medina ocurrió el pasado viernes en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, y dejó al ex participante de Gran Hermano 2022 en una delicada situación de salud por lo que desde entonces su expareja Daniela Celis viene pidiendo públicamente cadenas de oración para el padre de sus hijas.

Según se supo, el joven de 22 años circulaba en una moto Honda sin chapa patente por la intersección de la avenida San Martín y La Providencia cuando, por motivos que aún se investigan, impactó violentamente contra un Chevrolet Corsa que se desplazaba en sentido contrario. El choque se produjo sobre el lateral trasero del vehículo, a la altura del baúl, lo que provocó que Thiago saliera despedido de la moto.

A pesar de que llevaba casco en el momento del siniestro, las consecuencias fueron devastadoras. El cruce donde ocurrió el hecho cuenta con escasa señalización, un factor que, de acuerdo con las primeras pericias, podría haber contribuido al desenlace.

Como resultado del impacto, Medina sufrió múltiples fracturas y severos politraumatismos, entre ellos varias costillas comprometidas, lesiones internas en pulmones, riñones y el hígado. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ingresó en estado crítico y debió ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación, los médicos le extirparon el bazo para intentar estabilizar su cuadro. Desde entonces permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo estricta observación y con pronóstico reservado.

El caso está siendo investigado por la Justicia en el marco de una causa caratulada como “lesiones culposas”. En este expediente, Thiago aparece como víctima, mientras que el conductor del Chevrolet Corsa quedó imputado.

En paralelo, un video que registró el momento del accidente comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación, dejando en evidencia la violencia del impacto y la inmediata reacción de los vecinos que acudieron a auxiliar al joven hasta la llegada de la ambulancia.