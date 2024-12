La frase más hiriente que Mauro Icardi le habría dicho de Wanda Nara por su romance con L-Gante: "Volvió a..."

“Esta frase es muy fuerte y esto viene de alguien muy cercano a Mauro Icardi”, indicó la panelista del ciclo que conduce Carmen Barbieri.

Y a continuación reveló que habría expresado Icardi: “Hay una frase que dice Mauro Icardi sobre su ex mujer, sobre Wanda. ¿Qué dice de ella? ‘La saqué del barro, la llevé a la elite y ahora volvió al barro, volvió a su esencia'”.

Al instante generó una gran sorpresa y comentarios de sus compañeros al enterarse de esta impactante frase con que Mauro se habría referido a Wanda. "Está discriminando", observó Lucas Bertero.

La separación entre ambos se dio en medio de un gran escándalo y la situación se llevó a dirimirse en el plano legal con abogados de por medio.

Yanina Latorre leyó la durísima amenaza que recibió de Wanda Nara por sus videos íntimos

Yanina Latorre sigue adelante con información picante sobre la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y este jueves en LAM, América Tv, contó al aire que recibió un mensaje con una fuerte advertencia de la mediática.

Fue luego de que desde las redes sociales la panelista adelantó de la existencia de comprometedores videos de la conductora de Bake Off Famosos.

"Tengo un video de Wanda... Muy Vannucci... Cazando", "Tengo un audio de Wanda muy tremendo", "Está circulando dos videos terribles de Wanda", fueron las historias que lanzó la angelita desde Instagram.

Asoció el tema a las polémicas imágenes de Victoria Vannucci junto a Matías Garfunkel cazando animales que generó un gran repudio en la sociedad.

Lo cierto es que al aire en LAM Yanina Latorre reveló que recibió un mensaje en tono de apriete de Wanda Nara. “Yo puse hoy que hay dos videos, o hay videos circulando de Wanda que son tremendos. Pero no dije ni que los tengo ni que los voy a filtrar. Todavía no dije eso”, aclaró la panelista.

Y continuó: "Me amenazó a mí, Wanda no entiende nada. Lo que no sabe es que uno protege a la fuente, no tiene que decir quién le dice las cosas, por qué. Y de la misma manera que filtran chats, uno puede filtrar videos".

"Se ve que se puede filtrar todo en contra de la China, de Pampita, pero no se puede filtrar nada en contra de ella”, agregó picante.

Y sobre el material en cuestión comentó: "Los videos sabe que existe pero ella me amenaza como que si yo los muestro voy a tener un problema legal. No la dejan bien parada".

"Quiero leer textual para que después no me traten de mentirosa: ‘Si entras en esto estás siendo cómplice de un tipo que me amenaza con publicar videos íntimos’”, leyó Yanina Latorre sobre el mensaje recibido de Wanda.

“Me dice: ‘yo todavía confío en la justicia. Podés estar complicada. Mauro está denunciado por este tipo de amenazas. Si te usa vos, vas a terminar adentro de un problema que no tenés idea’”, concluyó.