Duro revés para Mauro Icardi en la guerra judicial con Wanda Nara que podría perjudicial su carrera

La panelista indicó que, si no cumple con la orden del juez, el jugador podría verse perjudicado a nivel profesional. "Si no paga, el tema escala hasta la FIFA. Se van a enterar que no paga el comité interdisciplinario de la FIFA", añadió.

Laura Ubfal precisó que Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, accionó para acelerar los tiempos. "Ana Rosenfeld apeló la decisión del juez porque quiere que el pago sea antes", explicó la periodista de Intrusos.

La conductora de Bake Off Famosos está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias contra Mauro Icardi, que -por su parte- estaría interesado en quitarle la tenencia a la madre de sus hijas.

Yanina Latorre volvió a fulminar a Wanda Nara y la comparó con la China Suárez: "Es igual o peor"

Yanina Latorre volvió a fulminar este jueves a Wanda Nara luego de que la conductora de Bake Off Famosos expusiera unos chats viejos con la China Suárez donde la actriz destrozaba a Pampita.

"En A la tarde, en este momento, está Pochi de Gossipeame, la chupa or... de Wanda Nara, amenazando que va a mostrar audios donde la China critica a Pampita", comenzó diciendo Latorre en su programa radial de El Observador.

"Esto es el despecho, la marginalidad y la obsesión en su máxima obsesión. A ver.. después Wanda dice por qué la criticamos", remarcó Yanina.

"Que la deje afuera Pampita. Qué tiene que ver Pampita. Por qué ensucian el nombre de Pampita que no tiene nada que ver en esta. Y la China... ya está. Se lo cog... se lo quiere seguir co... están separados. Ella está de novia con L-Gante o no. Ahora parecen que están peleados", siguió la panelista de LAM (América TV).

"No entiendo esta campaña, como me dijo a mí el otro día, 'no voy a parar hasta que la gente sepa quién es la China'. ¿Y vos quién sos? Igual o peor que la China. Porque te dedicás a mostrar audios, videos, chats, hacer falsas denuncias", cerró picantísima.