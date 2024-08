La frase que desató una guerra fatal entre Moria Casán y Marixa Balli

Embed

En la charla, La One le preguntó cómo nació ese personaje. "Resulta que cuando fue la pandemia, Flor Peña se cargó la responsabilidad de ir a hablar con Alberto Fernández y por eso la tildaron de ser 'la petera del presidente'", comenzó explicando el actor.

"Entonces yo dije, ese personaje tiene que existir, lo llamo a Franco Torchia y le digo: 'Se me ocurre que la petera entra y sale de Olivos'. Y Franco me responde: 'No, la petera no va a ser tipo Marixa Balli, la petera va a ser neutra, plana, una taquígafa, técnica'", completó. Moria no podía contener la risa ante lo que estaba escuchando.

En LAM compartieron el fragmento de esa charla y la angelita hizo su descargo: "¿Quién soy, la reina del pete? Qué pelot... que sos, flaco, qué falta de respeto... Lo dicen con esa liviandad y Moria se ríe a carcajadas, que es re ofensivo. Estas cosas te superan. Es una falta de respeto hablar así de una mujer. La verdad es que no le debo nada a nadie".

Y remató: "Con Moria nos llevamos bien, hemos trabajado en Chile... Lo que pasa es que Moria va al lugar que le encanta ir en el momento. Moria es así. A veces te saluda y a veces no. Moria se ríe de lo que dijo el otro. Es una risita de disfrute. Me chupa un huevo, voy con la frente en alto".

Marixa Balli expuso una guerra oculta con Ximena Capristo: "Tira indirectas"

Marixa Balli estuvo como invitada en Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi. En la charla, la reina de la Cachaca reveló que las cosas no están del todo bien con Ximena Capristo cuando se sumó como angelita en LAM.

"¿Tuviste problemas con Capristo?", quiso saber Rocío Marengo. "En el pasado... ¿pero viste cuándo lo ves en el aire?", reconoció la morocha. "Es brava Capristo", sumó la panelista del streaming.

Marixa señaló que la ex Gran Hermano es de tirar muchas indirectas, que son muy obvias. "Además, es de tirar indirectas, que son más directas que indirectas, para el que sabe recibirlo", agregó.

Rocío Marengo deslizó una teoría picante sobre por qué podría estar enojada la ex Gran Hermano con Marixa. "Dándole otra explicación al tema, yo creo que es muy celosa de Gustavo Conti. ¡Es muy celosa!", opinó la rubia.

De todos modos, Marixa se mostró relajada porque es "angelita titular" y la ex GH suele ir como invitada. "A ella le preguntaron en el corte si podía volver y dijo: 'no estoy disponible en este horario'", remató.