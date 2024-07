Por qué Ximena Capristo tildó de "resentida" a Furia de Gran Hermano: el letal motivo

Ximena Capristo estuvo en el programa de Ángel de Brito y fue contundente la dar su mirada sobre la entrenadora de crossfit. “Ella se enoja con la producción porque no ganó. Ella está resentida porque dice que la cagaron. Ella creyó que ganaba porque iba sacando a todos los participantes”, sostuvo.

Matilda se sumó la discusión y consideró que Furia tiene que tratar demostrar humildad y no dejarse llevar por la fama repentina. “Furia tiene el ego enfermo”, acotó.

“Ella cuando sale de Gran Hermano dijo ‘todo esto es un personaje, es todo juego, yo no soy así. Grité porque tenía que gritar, y bla, bla, bla’. Ahí la tienen: ¡es ella!”, remarcó Ximena Capristo.

"Lo que yo tengo entendido es que a ella no la quieren ni ver hace rato en Telefe por todas las que se fue mandando, una tras otra. Faltas de respeto, maltrata a los productores y a sus propios compañeros”, siguió.

Ximena Capristo señaló que, una vez que termina el programa, los ex jugadores hacen gestiones para poder crecer en el medio. "Todos los chicos tienen contrato. Unos están en mejor posición que otros. Eso es normal, pasa siempre”, continuó.

Por último, la ex vedette concluyó: “Está muy subida al pony. Ahora hay fans a los que no quiere ni ver, que los tiene bloqueados. No quiere que usen su nombre”.

Embed

Salió a la luz una situación polémica que Mauro vivió con Furia y no se vio al aire en Gran Hermano

Aunque no llegó a la final, Furia ha sido, sin dudas, el personaje que más repercusión generó con su estadía en la casa de Gran Hermano. La entrenadora de crossfit no paraba un minuto, siempre estaba desatando alguna pelea y creando contenido para atrapar a la audiencia.

Lo cierto es que, en diferentes momentos, tenían que cuidar su imagen y, para eso, algunas situaciones no se veían al aire. Cada vez que se ponía ingobernable, cortaban la transmisión del canal 24 horas.

Anoche en LAM (América) contaron que se las discusiones con Mauro D’Alessio solo mostraron algunos fragmentos y hubo material que nunca se vio al aire. Cuando la cosa se ponía tensa, aparecía la placa con el logo del programa.

“Vimos apenas el 10 por ciento de lo que pasó entre ella y Mauro”, señaló la periodista Ana Laura Román en el programa de Ángel de Brito.

“Hubieron situaciones más heavies, como haberlo entrado a Mauro a empujones por la galería”, agregó la panelista.

Y finalizó: “El pibe lloraba todos los días y mostraban solamente el 10 por ciento de lo que hacía”.