La fuerte acusación de Fabián Cubero a Nicole Neumann en medio del conflicto familiar

Cubero remarcó que en las redes hay pruebas suficientes que demuestran la elección de Allegra. "Ven las redes. No hace falta que yo de certeza de nada", agregó.

Al finalizar, el ex jugador le tiró un palito a su ex, Nicole Neumann, que prefiere no hablar del asunto ante los medios, pero -al parece- sí lo hace en off con algunos periodista. "Lo que tengo que decir, lo digo adelante de las cámaras, yo no mando a nadie", sentenció.

Nicole Neumann y Allegra Cubero.jpg

La frase de Mica Viciconte sobre la decisión de Indiana de vivir con Fabián Cubero, que provocará la ira de Nicole Neumann

Es un hecho. La relación entre Indiana Cubero y su mamá, Nicole Neumann, se quebró y todo parece indicar que no hay vuelta atrás. La joven eligió vivir con su papá, Fabián Cubero, y quedó en evidencia que las cosas no están bien entre ellas.

El ex jugador blanqueó que Indiana prefería estar con él y no con la modelo. "Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá", afirmó.

Esas declaraciones no cayeron nada bien en Nicole. "Mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas. No exponerlas, porque son menores", fue la reacción de la rubia, furiosa tras enterarse que Cubero había contado que Indiana estaba viviendo con él.

En una nota con Intrusos (América TV), Mica Viciconte defendió a su pareja con una frase contundente. "Es algo que ya había salido en los medios. Fabián no dijo nada nuevo", sostuvo.

"No tengo mucho que decir, hay algo que existe y que son los archivos... Quién habló, quién dijo, quien no dijo... y es algo que no tengo que aclarar", agregó.

Por último, Mica indicó que el ex jugador se guarda muchas cosas que le gustaría decir. "Fabián no habló. Te puedo asegurar que no habló", concluyó la panelista de Ariel en su salsa.