Fabián Cubero habló del quiebre en el vínculo de Indiana con su mamá, Nicole Neumann: "Está viviendo conmigo"

cubero e indiana rindiendo materias.jpg

En la nota, al futbolista le preguntaron por un tema picante: la relación entre Indiana con su mamá, Nicole Neumann. Cubero explicó que la joven decidió vivir con él y, por el momento, no tiene vínculo con su mamá. "Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", detalló.

"Por ahora, hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste", agregó.

Por último, Cubero reveló que Indiana empezó terapia. "Sí. Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya. La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia", cerró.

image.png

Nicole Neumann explicó por qué su hija Indiana no la acompañó a Europa

Nicole Nuemann suelen hacer viajes junto a su pareja, Manu Urcera, y sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con el ex fubolista Fabián Cubero.

Sin embargo, en el último tiempo, llamó la atención que Indiana estuvo ausente en las vacaciones de la modelo y jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece). Esa lejanía generó versiones que indicaban que la joven estaba enemistada con su mamá.

Embed

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Nicole enfrentó esos rumores sobre el vínculo con Indiana. La rubia dijo que su hija no viajó con ella por un motivo muy puntual.

“Ella debía materias, tiene fobia al avión, es adolescente. Yo pasé por eso, en su momento estuve como casi dos años que no quería viajar al exterior. La entiendo perfectamente, la fobia es muy fea”, explicó la modelo.

Nicole fue tajante al definir su relación con Indiana. "Por suerte, está bárbaro. Todo bien entre nosotras", sentenció la diosa de las pasarelas.