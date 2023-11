La fuerte angustia de Duki que lo llevó a abandonar una conferencia de prensa tras romper en llanto

"Va a llegar el sábado, el sábado me voy a subir, voy a hacer el show y cuando me baje por ahí ni voy a caer. Y eso sí me da un poco de miedo el hecho de eso, de quemar tantas etapas y que ya no haya un siguiente paso", agregó.

En ese momento ya se podía notar los ojos llorosos en el artista y como pudo continuó: "Creo que es el problema de por qué se vuelven locos los más grandes, viste. Llega un momento en el que hacés todo lo que querés, cumplís todo lo que querés. Por eso trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria, ¿viste?".

"Porque si llegás a un momento en el que cualquier cosa que querés la tenés no existe el margen de frustración, no existe motivo para ser feliz ni para levantarse porque ya tenés todo. Entonces creo que parte de la angustia que tengo va arraigada a eso. Van a ser dos días y se me va a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora", sumó completamente quebrado y tuvo que abandonar el lugar.

El lindo gesto de Duki con una joven que le robaron el celular en medio del show: "Después..."

Tras el reciente estreno de una de sus canciones más esperadas, hARAkiRi, Duki sorprendió con un lindo gesto hacia una fan en medio de un show en Córdoba, donde se había presentado por última vez en 2019.

El cantante detectó desde el escenario que una joven estaba llorando después que le robaron el teléfono celular durante su show y paró el recital para hablarle al público.

"Les quiero agradecer a todos por haber venido. A esas personas que les pasó algo y se sienten mal, mil disculpas, no fue apropósito", dijo Duki tras observar lo que había pasado.

"Ninguno quiere que pase, si yo lo hubiera visto lo agarro de los pelos y lo saco yo si veo que está robando", remarcó el artista.

Y luego le habló a la joven que había sufrido el robo y se puso a su disposición para darle un nuevo teléfono: "A la chica rubiecita que vi que estaba llorando, lo que menos quiero es que te pongas mal".

"Si después apareces acá con la gente, yo te hago llegar un celular, te lo repongo loco. A la piba que estaba llorando que después se acerque que yo le repongo el celular", le dijo el joven rapero.

"Somos muchas personas y en un segundo le podes hacer pasar una mala noche a otro", cerró el cantante antes de continuar con el recital.