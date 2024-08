La fuerte crítica de Yanina Latorre a Tamara Pettinato por el polémico video con Alberto Fernández

"Es la impunidad por la impunidad. Y ellas, estas chicas como Tamara, también se creen impunes. Se enoja cuando hablás del padre, del hermano. ¿Y esto? ¿Y esta paparruchada? ¿Esta falta de respeto?", siguió.

Ahí, Nazarena Vélez intervino y dijo que la hija de Roberto Pettinato tiene "derecho" a tener relaciones sexuales. "El que tiene que responder siempre es el Presidente", sostuvo el conductor Ángel de Brito.

"¿Pero vos vas al despacho presidencial a ponerte en pedo con cerveza a cortar un vínculo con el Presidente y te dejás filmar?", se preguntó Yanina.

Más adelante, la angelita contó que ella, junto a un grupo de periodistas, fue a un evento a Olivos en el que se le entregó el DNI a una chica trans. "Era un acto, un evento grande", remarcó. Y señaló: "Todas las que fueron solas (a encontrarse con el exmandatario) fueron a otra cosa".

Luego, sobre el video, Latorre analizó: "Si vos leés bien y mirás entre líneas ella está cortando un vínculo amoroso con él". "Ella hablaba en doble sentido", subrayó.

Inmediatamente, De Brito contó que la periodista Mariana Brey dijo que Fabiola había descubierto en el teléfono de Fernández fotos con una famosa. "Esto no es foto, esto es video. Se ve que había muchas cosas", opinó el presentador. "¿Sabés la cantidad de cosas que se debe haber encontrado Fabiola?", le respondió Yanina.

"Ella le reclamaba que estaba harta de las infidelidades constantes dentro de la casa. Siempre se dijo que Alberto andaba con todo el mundo, desde que arrancó el mandato", contó De Brito.

"Y estamos hablando de famosas, o sea que, como dice Fernanda (Iglesias), muchas de las famosas que entraban, que está todo registrado, iban a estas cosas", insistió Yanina.

En medio del escándalo por las denuncias contra Alberto Fernández por violencia de género, este jueves se conoció un polémico video de Tamara Pettinato en una de sus visitas a la Casa Rosada durante sus años como presidente.

Dado que sus visitas ya era de público conocimiento, antes de que salga a la luz el video de ella en el despacho presidencial, Tamara había realizado un descargo al respecto en el programa conducido por Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

"Yo había pedido que no hablemos del tema, porque se que es poner el foco y que me sigan puteando, no paro de recibir mensajes y dicen gato, pete…, pu…, sin saber si quiera por que fui. No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque es algo privado", declaró en su momento.

Y continuó: "No siento que tenga la obligación de explicarlo. Entiendo el enojo de la gente por quien entraba y salía de Olivos si n saber el motivo, pero otro es la violencia que viene después".

“¿Quieren que diga algo? Si, fui por un tema personal que no siento la obligación de explicar, y no sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo", concluyó.