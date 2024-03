La fuerte reacción de Virginia que confirma su desagrado con Alfa en Gran Hermano

Además, en una charla en el sauna con varios de sus compañeros, Virginia hizo foco en un comentario de Alfa contra Catalina Gorostidi, que no le gustó para nada.

"Alfa recién hizo un comentario de mier.. con respecto a Cata, cuando estaba en el confesionario. Fue adelante de todos, la defendimos, menos una persona", manifestó Virginia Demo.

Y remarcó su postura: "Me parece que se mandó unos cuantos comentarios desafortunados ese muchacho. El que lo conoce dice que es así".

"Es todo en gracia, es como cuando actuamos y jodemos", le respondió Furia defendiendo a Alfa. Y Virginia retrucó: "No es en gracia, comentarios que se va al carajo".

Además, en la red social X se viralizó en las últimas horas un mensaje desde una cuenta que muchos usuarios se la atribuyen a la participante de GH, donde en su momento se mostraba en contra de las actitudes de Alfa.

"Alfa un paje.. importante, encima haciéndose el piju... Seguro no le dura dura, grande y de pi.. grande es remar en dulce leche", habría escrito Demo cuando el hombre era protagonista de la edición del reality.

El reproche y coqueteo de Alfa a Furia en Gran Hermano: "Me metiste los..."

Walter Alfa Santiago ingresó el lunes a la casa de Gran Hermano, Telefe, y causó una gran sorpresa en todos los participantes en especial en Juliana Furia Scaglione, quien varias veces dijo querer conocerlo en persona.

“¿Qué haces, Furia?”, le dijo Alfa a Furia ni bien entró a la casa. A lo que ella lo recibió de la mejor manera y le ofreció un vaso de agua.

“Te esperé...”, le dijo la tatuada. A lo que el hombre de la Zona Norte le contestó picante recordándole su affaire con Mauro Dalessio: “¿Me esperaste? No, no esperaste. Me metiste los cuernos, Furia”.

“Me esperaste las pelotas”, agregó enfático Alfa. Y Furia le contestó: “No, pará. Duermo con tu pañuelo todas las noches”.

"Las pelotas me esperaste. Tengo a todos los testigos acá de que me metiste los cuernos”, le marcó nuevamente Alfa a la tatuada.

Y después la marcó la cancha a Catalina Gorostidi: "Vos sos ocupa acá, el título de posesión es nuestro. Ahora estás unos días más", haciendo referencia al éxito de la edición donde participó él.