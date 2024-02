La fuerte respuesta de Nito Artaza tras el descargo de Cecilia Milone por su separación

"Vuelvo a decir porque por ahí dicen que yo me enojo. Lo único que me interesa es que Cecilia y yo sabemos que el distanciamiento no ha sido por infidelidad o por alguna cuestión similar", aclaró Nito al comienzo del audio.

Y siguió: "En eso ella lo tiene en claro y yo también. Quizás la gente se sorprenda, pero es una cuestión existencial, de pareja y de convivencia. En absoluto tiene que ver con las inexactitudes e inventos que se han dicho. Resulta siempre fácil echarle la culpa a Nito Artaza. No hubo nunca jamás una infidelidad y ella lo tiene bien claro".

Luego, el periodista dio más detalles de lo que fue su charla con Nito y explicó: “Yo lo que le pregunto es, 'por qué esta enojada Cecilia y por qué crees que sube el posteo que sube anoche con respecto al amor'. El lo que me dice es que no hay infidelidad, ahí la mete a Belén, me niega la relación con ella y me dice que son amigos”.

“Me dice que está disfrutando con su hija, y a mi me cuenta Nito en otra audio, que mete algo privado y por eso no lo quiero mostrar, que los trámites de divorcio están iniciados y ya hay abogados", cerró.

Embed

El desgarrador descargo de Cecilia Milone tras su polémica separación de Nito Artaza

Luego de incontables idas y vueltas entre Cecilia Milone y Nito Artaza, quienes luego de años de relación apostaron al casamiento allá por 2017, desde fines de diciembre se sabe que la pareja está efectivamente separada a pesar de los intentos del cómico por recomponer el vínculo.

Lo cierto es que con este telón de fondo, y teniendo presente la reciente viralización de imágenes de Artaza junto a la actriz y bailarina Belén Di Giorgio en la playa, la actriz compartió un desgarrador descargo desde su cuenta de Instagram, tras conocerse la decisión de Cecilia de iniciar unilateralmente el divorcio con la Dra. Mariana Gallego como su representante legal, según informaron en Intrusos (América TV) esta semana.

Así las cosas, Cecilia Milone no dejó pasar por alto estos rumores de romance de Artaza con quien hasta hace poco era su amiga además de bailarina de algunos de sus espectáculos musicales, por lo que decidió exponer sus sentimientos en primera persona desde sus redes sociales, donde concretamente habla del amor y el desamor.

Nito-Artaza-Belen-Di-Giorgio-Cecilia-Milone.jpg

"El amor no duele. Es casi perverso que esté tan instalado eso. Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor, es la traición a tu amor o es la ausencia de un amor. Pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón", comenzó recitando la actriz frente a la cámara.

Al tiempo que agregó: "¿A vos se ocurriría decir que alguien se murió de oxígeno? No, nunca dirías eso. Vos sabés perfectamente que te podés morir por falta de oxígeno".

Y concluyó remarcando a corazón abierto que "Con el amor, ocurre lo mismo. Eso que vos sentís, todo ese amor que sentís, o ese amor que te tienen, es lo único que te salva. No caigas en la trampa. Repetí conmigo fuerte y claro 'el amor no duele'... Te lo juro".