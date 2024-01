Cecilia Milone habló sobre su relación con Nito Artaza, tras su separación con el humorista

“Yo de vínculos muy bien, yo soy muy sólida afectivamente”, contó Milone. “¿Pero tuviste una pareja? Definí tu vínculo con Nito”, le preguntó Juana.

“No, yo estoy en un proceso muy profundo, de volver a mí misma, con mucha hondura, con mucha responsabilidad”, se sinceró la actriz.

Cecilia Milone se sinceró sobre la crisis con Nito Artaza: "Estoy atravesando este momento sola"

Hace unos días, Ángel de Brito reveló en LAM que Cecilia Milone y Nito Artaza estaban atravesando por una fuerte crisis. "Están al borde del divorcio", contó el periodista.

En tanto, en una reciente una nota con el programa de las noches de América, la actriz y cantante dejó en claro que prefiriere no exponer en los medios los pormenores de su situación personal. "Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. Quizás algún día me da por hablar o por escribir un libro, yo que sé, pero ahora no. Estoy en proceso de mi vida que no estoy para exponer mi alma”, manifestó.

Milone remarcó que lo que le sucede lo vive en un plano de muchísima intimidad. “No estoy para decir ni ‘sí’, ni ‘no’, ni nada. Quiero atravesarlo íntimamente. Yo soy muy introspectiva y no estoy lista para hablar de nada, tiene que ver conmigo”, agregó.

“Elijo no hablar. Estoy en un proceso personal que quiero atravesarlo íntimamente y en algún momento quizá si uno puede manifestarse, pero no es el momento”, continuó.

Finalmente, Milone enfatizó que elige la soledad para superar cualquier dificultad. "Estoy atravesando este momento sola, ni siquiera con amigos, me parece que tiene que ser así”, sentenció.