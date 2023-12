Cecilia Milone se sinceró sobre la crisis con Nito Artaza: "Estoy atravesando este momento sola"

"Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. Quizás algún día me da por hablar o por escribir un libro, yo que sé, pero ahora no. Estoy en proceso de mi vida que no estoy para exponer mi alma”, manifestó.

Milone remarcó que lo que le sucede lo vive en un plano de muchísima intimidad. “No estoy para decir ni ‘sí’, ni ‘no’, ni nada. Quiero atravesarlo íntimamente. Yo soy muy introspectiva y no estoy lista para hablar de nada, tiene que ver conmigo”, agregó.

“Elijo no hablar. Estoy en un proceso personal que quiero atravesarlo íntimamente y en algún momento quizá si uno puede manifestarse, pero no es el momento”, continuó.

Finalmente, Milone enfatizó que elige la soledad para superar cualquier dificultad. "Estoy atravesando este momento sola, ni siquiera con amigos, me parece que tiene que ser así”, sentenció.

El verdadero motivo de la abrupta separación de Nito Artaza y Cecilia Milone: "Él está..."

Ángel de Brito puso fin a los persistentes rumores que circulaban sobre la relación entre el reconocido humorista Nito Artaza y la actriz Cecilia Milone. La confirmación llegó después de meses de especulaciones que apuntaban a una crisis en la pareja, quienes habían unido sus vidas hace seis años.

De Brito, conductor de LAM en América TV, reveló la noticia durante la emisión más reciente, dando cierre a las conjeturas que rondaban en los medios y redes sociales. "Tengo una separación y divorcio nuevamente. Ayer contamos la de Agostini con todos los problemas que había, que le deseaba la muerte a Nazarena, con las amenazas a su mujer... Hoy otro caso tóxico. Divorcio, yo digo ahí, con la lapicera en la mano, al borde de ocurrir", expresó De Brito.

El presentador insinuó que aunque ambos son figuras públicas y se había hablado ampliamente de su romance en sus inicios, el quiebre no parece estar relacionado con temas financieros. Más bien, apuntó a la dinámica y salud de la relación en sí misma, mencionando dificultades tanto internas como externas.

Uno de los datos intrigantes que reveló De Brito fue el descontento de Milone respecto a la actividad en redes sociales de Artaza. Según el conductor, la actriz reclamaba insistentemente que no era etiquetada en las publicaciones de Instagram de su esposo, lo que generó tensiones y disgusto en el productor.

El periodista también destacó que la determinación de separarse parece recaer más en Artaza, quien aparentemente ha evitado dar el paso final hacia el divorcio, aunque la relación se encuentra deteriorada.

Esta confirmación por parte de Ángel de Brito llega después de que el mismo periodista mencionara la separación de la pareja hace dos meses, a pesar de la negación pública de Artaza en aquel entonces. "No tienen por qué contarlo, pero no entiendo por qué tantas vueltas con un tema tan sencillo entre gente grande", expresó De Brito en referencia a la postura de Artaza de desmentir la ruptura.

La información sobre la situación de Artaza y Milone sugiere que, de concretarse el divorcio, se podría desencadenar una disputa legal significativa, no solo relacionada con la división de bienes y la convivencia, sino también debido a su pasado laboral en común.