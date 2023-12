La fulminante respuesta de Pampita a Marixa Balli tras su picante denuncia: "Es que se muere por..."

"Es verdad, yo en enero me tomo unos días, si a la producción le gusta, la invitarán", agregó ante la propuesta del cronista Santiago Sposato para que la reemplace alguna vez cuando ella se ausente.

La picante denuncia de Marixa Balli contra Pampita por privilegios en el Bailando

Si hay que caracteriza a Marixa Balli en el mundo del espectáculo es su extrema sinceridad. Es así que desde que está en el panel de LAM (América TV) ha lanzado varias bombas. La más reciente tiene que ver con Pampita y los privilegios que, según ella, gozó cuando ambas participaron en Bailando 2008.

En medio del debate por las supuestas prerrogativas por parte de la producción del ciclo de Marcelo Tinelli para con Flor Vigna, Balli recordó en el programa de Ángel de Brito su paso por la pista de baile 15 años atrás donde Carolina Ardohain contaba con algunos privilegios, aseguró.

"Cuando yo estuve en un Bailando, estaba en el staff Pampita. No es por estar en contra de ella, pero era la favorita. A mi me dan un video y me dicen 'Marixa, viene con un accesorio'. Y va a ser un accesorio", comenzó recordando Marixa.

Al tiempo que reveló picante: "Cuestión que me mandan un video con una de dos metros mas o menos. Cuando llego, me dicen 'no, es de bar la mesita'. Imaginate toda la coreografía que nosotros habíamos montado. Me pegué un golpe terrible. Me dicen 'ay no nos dimos cuenta y la mesa grande la tiene Pampita'".