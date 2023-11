El furioso descargo de Marixa Balli por una multa de tránsito: "Es muy injusto"

“Salgo del local, en Avenida Avellaneda y a unas 20 cuadras me paro correctamente en un semáforo. Cuando estoy detenida vienen dos ambulancias con la sirena prendida y me tuve que correr sorbe la senda peatonal para que pasen”, relató Marixa.

La panelista contó que fue a la dependencia del Gobierno de la Ciudad para que vean las cámaras y entiendan que su maniobra fue para dar paso a las ambulancias: “Me dio una calentura, porque fui a explicar lo que había pasado y me pidieron que volviera, como si yo me rascara. Obvio que voy a volver a discutir porque en la secuencia de las cámaras se tiene que ver lo que pasó”.

“Que te tomen de bolu... es algo que no soporto en esta vida. No voy a pagar la multa porque yo tengo la razón. En la vida siempre fui con la verdad. ¿Por qué tengo que garpar una multa que no corresponde? ¿Por ser buena ciudadana? ¿Por darle paso a dos ambulancias? Estamos todos dementes. No me entra en la cabeza el tipo de país que hicimos”, añadió.

Al finalizar, Marixa indicó que no entiende cómo se genera tanto revuelo por una multa de tránsito, mientras que su hermano fue víctima de un accidente y el responsable no tuvo condena. “A mi hermano lo hicieron bos... y el responsable no estuvo preso ni cinco horas. Tiene más derecho el que mata a alguien que una mina que va y dice que es injusto. Hasta que no me muestren las cámaras no voy a parar. Estoy muy caliente. Me parece un horror que en la vida te traten así”, concluyó.

Marixa Balli recordó su apasionado romance con un famoso futbolista: "Estábamos muy..."

Luego de la drástica decisión que tomó sobre su eterno conflicto con Carmen Barbieri, Marixa Balli sorprendió a todos en el programa LAM, América Tv, al confesar su historia de amor con un famoso futbolista.

"¿Saliste con jugadores?", le preguntó sin vueltas Ángel de Brito. A lo que la panelista admitió: "A mí, por ejemplo, una vez me alquilaron un barco impresionante y lo llenaron de rosas y de pétalos. Había mariachis, no sabes lo que fue. Hermoso. Fue un jugador argentino muy importante".

Y recordó: "Estaba en otro lado en ese momento y quería que yo me vaya. En este momento, sería Yani Latorre. Hasta la dueña de la agencia me decía 'por favor, hoy salen 3 aviones'. El destino era Italia. El partido era divino... un fuego".

"¿Estamos hablando de los 90?", indagó el conductor. "Sí. Fue hermoso, yo la pasé muy bien con él. Perduró un tiempo. Se cortó porque él necesitaba que yo me vaya allá", se sinceró Marixa.

"Estábamos muy bien y los managers lo avalaban. Lo que pasa es que nos conocimos de más chicos", se lamentó la panelista, sin dar el nombre del deportista.

Y reconoció: "Nunca fue mi target los futbolistas ni quise proyectar porque no los veo muy fieles que digamos".