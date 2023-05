La furia de Estefi Berardi con los piqueteros por el corte en la 9 de Julio: "¡Hacen lo que quieren!"

"Que vergüenza. Hasta cuando la ciudad va a permitir que corten así la 9 de julio? Hacen lo que quieren y nadie hace nada. No puedo llegar a mi trabajo!", expresó la panelista, que tenía que llegar a El Trece, en la zona de Constitución, para salir en el programa de Carmen Barbieri como todos los días.

image.png

En otro posteo, Estefi contó que la salida del canal tampoco fue fácil. "Tengo hambre, tengo sueño, tengo que estudiar! No puedo llegar a mi casa. 4 horas manejando hace que estoy. Tengo que llevar a PAMPITO a Intrusos que tampoco llega. Que vergüenza esto!", sentenció, furiosa por la situación.

image.png

El descargo de Ángel de Brito tras el fuerte cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi

Hace unos días, Yanina Latorre y Estefi Berardi protagonizaron una feroz pelea al aire en LAM (América TV). La ex Combate lanzó una dura acusación contra su compañera al aire en el programa de Ángel de Brito.

"Sos misógina y tenés problemas con las mujeres", afirmó la joven. "Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Me das pena, pobrecita me das pena", le contestó la rubia.

Esta semana en LAM, Ángel de Brito se refirió al revuelo que generó en los medios el cruce entre las angelitas. El conductor remarcó que respeta la opinión de sus panelista.

Embed

"Nosotros la discusión la tuvimos acá en LAM, entre Yanina, Estefi y yo. Nos dijimos todo lo que nos queríamos decir en público y en privado. Y es lo que hacemos en general acá", explicó.

Ángel señaló que, en otros programas, los panelistas no pueden hablar con tanta libertad: "A mí me han echado por opinar de programas. Yo no soy pro de echar a nadie".

Al finalizar, reiteró que las angelitas tienen "la libertad de decir lo que se les cante". "Claro que, después, bueno, hay que bancarse la que vuelve", sentenció.