Estefi Berardi expuso a Yanina Latorre después de su durísimo cruce en LAM

“Redobló la apuesta y compartió este TikTok. Dudo de que Yanina le responda a cualquiera”, dijo Pochi de Gossipeame sobre la publicación de Estefi. En el posteo de Berardi aparecen varios videos de Yanina calificando a la China Suárez como "zorra", entre otros polémicos dichos.

En el programa del viernes, las panelistas discutieron sobre las novedades de la salud de Jorge Rial, tras haber sufrido un infarto en Bogotá. Ahí fue cuando el conflicto entre ellas se desencadenó: Berardi afirmó que Rial volvería a la conducción del programa Argenzuela en junio. Pero Yanina tuvo la palabra del propio periodista, quien aseguró que todavía no tiene fecha de regreso a C5N. “Jorge Rial está mirando el programa y me está diciendo eso, y es él en primera persona. Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Pobre piba. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal. Sos mentirosa”, lanzó Yanina sin filtro.

Este viernes, Estefi Berardi y Yanina Latorre protagonizaron un fuerte cruce en vivo, en LAM (América TV), tras debatir sobre la salud de Jorge Rial.

"Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Me das pena, pobrecita me das pena", le dijo Yanina a Estefi, luego de que la panelista vinculada a Fede Bal asegure que el papá de More regresaría a la tevé en 15 días, cuando la mujer de Diego Latorre asegure que es un completo invento.

Sin embargo, la panelista de Mañanísima no se quedó callada, y le dijo de todo: "Sos misógina y tenés problemas con las mujeres, y con la China Suárez hacés lo mismo, sos agresiva y cuando das una información te gusta destruír al otro", disparó sin filtros.

Para colmo, Estefi acusó a Yanina de haber hecho despedir compañeros, y no sólo provocó la firme reacción de Yani sino que incluso intervino Ángel de Brito. "Eso es mentira, quién te lo dijo", le dijo y Yani arremetió: "Si vas a acusar, decí los nombres".

"Estás metiendo al programa que conduzco yo, por eso me meto", le dijo Ángel negando que eso ocurrió y aclarando lo que verdaderamente pasó con la salida de Nequi Galotti del ciclo, tras las acusaciones de Estefi sobre la posible culpa de Yanina.

"Hace 8 años que trabajo acá y trabajo muy bien", le respondió firme Latorre y el conductor sumó para cerrar: "Me parece que hablás de cosas que no sabés". Tremendo.