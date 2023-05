La drástica decisión de Estefi Berardi tras el duro cruce con Yanina Latorre y Ángel de Brito en LAM 

“Claramente es personal, más allá de si una información estaba bien o no. Ella empezó a agredir. Me dijo mentirosa, cara de hiena, hace bullying, maltrata, se mete con tu cama, si garch…”, indicó.

“Siempre va al golpe bajo y si quisiera, yo podría ir ahí porque hay temas que seguramente le duelen pero no nunca lo haría porque no soy así”, sumó, cuestionando a su compañera de LAM.

“Fue la acumulación, como le pasó a otras compañeras de ella. Se obsesiona con una y cansa hasta que la hace echar”, arrojó, mientras la conductora del ciclo expresaba su sorpresa. “No, no creo que ella tenga poder para echar a nadie”, comentó.

Yanina Latorre y Estefi Berardi.jpeg

¿Estefi Berardi lleva a la Justicia a Yanina Latorre?

Pero luego, la mediática se corrigió. “No, no quise decir eso. Se van, no porque ella tenga el poder de echarlas. Como pasó con Nequi Galotti. Es tan mal lo que te la hace pasar que las chicas se terminan yendo, aunque no lo digan públicamente”, destacó.

Pero además, el anogado de Estefi Berardi compartió un firme mensaje en su cuenta de Twitter en referancia a este tema aunque sin nombrar a nadie.

"El lugar correcto donde se dirimen las ofensas a la honra y el honor con el fin de difamar a una persona es Tribunales no un estudio de televisión! Sencillo", escribió el doctor Martín Leguizamon, mensaje que luego le dio retuit Berardi dando a entender que le iniciarían acciones legales a Yanina Latorre. PrimiciasYa se contactó tanto con la panelista como con el abogado, pero no quisieron dar detalles al respecto.