La furia de Nancy Pazos: "LAM es una mierd..."

"Nancy, ¿cómo estás? Están caldeados los ánimos, pero está bueno escucharte", le dijo el cronista del ciclo de América TV, Alejandro Castelo, a la periodista.

"No. No se lo merecen", respondió la panelista de Flor de equipo, que rápidamente se dirigió a su auto, sentó frente al volante y subió la ventanilla.

Embed

"Me sorprende porque siempre tenés buena y sos respetuosa", le comentó Castelo. "Con vos sí, pero LAM es una mierda", sentenció, furiosa.

Al aire en LAM, Ángel recordó que cuando Nancy fue angelita tuvo cruces con sus compañeras y no se fue bien el programa. "Ella no se fue del ciclo, la echamos. Decidimos no renovarle el contrato porque era insoportable", concluyó el conductor.

La separación de Jorge Rial y Romina Pereiro

Ángel de Brito se refirió en su debut con LAM en América TV a la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro.

En medio de la discusión, Yanina Latorre reiteró la información que brindó hace unos días sobre el supuesto romance entre el conductor de Argenzuela y la periodista C5N, Alejandra Quevedo.

"Quiero aclarar que no dije que (Quevedo) fuera una roba maridos. Hace varios meses que Jorge y ella están juntos. Y no fue la tercera en discordia", afirmó la rubia.

Yanina indicó que Romina y Jorge venían con problemas desde hace mucho. "Hace más de un año que Jorge y Romina Romina están en crisis", sentenció.