La furia de Sabrina Rojas contra Luciano Castro en una nueva interna familiar

En medio de la incertidumbre, en LAM (América) revelaron detalles de una fuerte interna entre ella y Luciano Castro por el cuidado y el tiempo de calidad que cada uno pasa con sus hijos.

Sabrina Rojas contra Luciano Castro

“Ella está haciendo temporada y Luciano está haciendo temporada en Mar del Plata. Era el cumple del hijo, hacía 20 días que él no veía a los chicos por esta logística que tienen de estar lugares distintos y cuando llegó Sabrina con los hijos Luciano ya tenía planes”, explicó Maite Peñoñori.

Acto seguido, puntualizó en el enojo de la actriz y siguió: “Las fiestas no las pasó con ellos tampoco, y lo que enojó a Sabrina es que ella esperaba que el lunes, que es el día que no tienen teatro, pase toda la tarde y noche con los chicos pero tenía un plan amigos, un asado, y no lo canceló”.

El inesperado encuentro de Sabrina Rojas y el Tucu López a dos meses de su ruptura

Luego de algunas idas y vueltas Sabrina Rojas y el Tucu López decidieron ponerle fina su relación en el mes de noviembre. Sin embargo, comenzó el 2024 y tuvieron un íntimo reencuentro en la ciudad de Carlos Paz.

Actualmente la actriz se encuentra en Córdoba para hacer temporada de verano con la obra Misterio en la Cabaña, y tras una visita de Ulises Bueno al teatro, donde pareció pegar buena onda con ella, el Tucu decidió hacerse presente también.

“Ustedes saben que yo soy sincera y no dibujo nada. Realmente hace dos meses nos separamos, estuvimos sin vernos y antes de venir a Carlos Paz tuvimos una cena porque mis hijos lo aman, no es un novio más de mamá”, contó en móvil con Intrusos (América).

Sabrina Rojas hijos y el Tucu

Acto seguido, habló del encuentro en Carlos Paz y aclaró: “Ahora el Tucu venía para Tucumán, hacía base acá y le 'dije vení a casa'. Es raro que estemos acá, con mis hijos que mueren por verlo y él también, en la misma ciudad y no poder compartirlo. Mis hijos entienden todo y tampoco los quiero confundir. Durmió en el sillón".

Por último, no descartó la posibilidad de una reconciliación luego del verano y confesó que aún siente cosas él. "Estamos con mucho cariño, muchas ganas porque yo la verdad todavía no solté esta cosa definitiva, pero también la distancia hace que si o si estemos separados y yo prefiero transitarlo en esa situación", admitió.