El nuevo y picante conflicto entre Flor Vigna y Sabrina Rojas por los hijos de Luciano Castro

“La primera vez que la vi a La Joaqui me enamoré, fue mi primer sentimiento, como ‘wow, qué hermosa’ y dije que con ella sí, lo haría. Fue un delirio mío. La Joaqui te amo, estoy enamorada. Ni siquiera se lo pregunté a Lucho, nada. fue un delirio místico mío”, lanzó sin filtro Flor sobre el tema.

Es así que luego de emitida la entrevista, al volver al piso del ciclo de El Trece, Paula Varela bromeó picante: “Lucho ya está yendo. Lucho ya está en bolas”, a lo que Adrián Pallares deslizó punzante: “A mí me da la sensación de que cuando dice ‘estamos pensando en un futuro’ es que ya es presente absoluto”.

Fue allí cuando Varela aseguró estar sorprendida ante las declaraciones de Vigna. "Otra vez va a haber quilombo con los pibes de Sabrina…", vaticinó la periodista argumentando que decir "que el padre hace un trío es muy fuerte". Ahora resta saber qué opina al respecto Sabrina Rojas.

Sabrina Rojas disparó picante sobre el video explícito de Flor Vigna y Luciano Castro

Después de la polémica que generó el video íntimo y explícito que Flor Vigna compartió en sus redes sociales a comienzos de noviembre pasado, en el que puede verse a Luciano Castro metiéndole una mano entre sus piernas y por debajo de su minifalda, su exmujer Sabrina Rojas opinó picante sobre la cuestión.

“Está bueno que Flor, que es quien sube la foto por eso apunto a ella, piense que hay dos niños de 10 años que no sé si está bueno que vean a su papá ponerle las manos en sus partes íntimas” afirmó en su visita a LAM (América TV) la expareja de Castro, padre de sus hijos Fausto y Esperanza.

Sabrina Rojas sobre el video explícito de Luciano Castro y Flor Vigna - captura LAM.jpg

Al tiempo que agregó picante, desenmascarando a Vigna: “Eso que publicó ella es viejo, es de cuando estaban juntos en la obra El Divorcio. Yo no creo que ella haya subido eso porque se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas porque a veces sube cosas de mis hijos que pasaron hace tres meses como si fuese actual”.

Asimismo, Sabrina detalló cómo llevaba su relación públicamente con Luciano los años que fueron pareja. “Cuando estábamos juntos, yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, era muy cuidadosa de su imagen. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos”, remarcó.

En tanto, la actual panelista del debate del Bailando 2023 cerró directa y sincera sosteniendo que “Luciano se entera más tarde de esa foto. Igual, más allá de eso, a mí hoy lo que me parece que es un montón y estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”.