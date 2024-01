Luciano Castro contó en vivo los episodios de acoso que sufre en la calle: "Me tocan el..."

"A mí me agarran la verga, me tocan el culo, me tocan las tetas, me tiran besos en la boca... cosas que tienen que ver con el afecto, pero todo tiene un límite", afirmó el actor quien sorprendió al panel de Intrusos.

"Son tantos años que es costumbre ya. Lo que pasa es que ya veo que la cosa es un tema sociocultural. Estamos hablando de un cambio que nos involucra a todos. Entonces digo, ‘si las chicas están diciendo eso’, por ahí tengo que decir esto, y no me incluye a mí solo. Le pasa a todos los chicos que salen del teatro", remarcó.

Y agregó: "Fui grotesco para que se entienda. Si hablamos de cambio sociocultural, no piensen que tenés que tener una minifalda para que te toquen".

Flor Vigna reveló que abriría su pareja con Luciano Castro y dio el nombre de una famosa: "Con ella sí"

En una nota con Socios del Espectáculo (El Trece), Flor Vigna se sinceró acerca de la posibilidad de abrir su relación con Luciano Castro y no dudó en qué famosa cantante sería su candidata ideal.

Durante la entrevista, la artista aseguró que el actor no era celoso en la pareja, y que en cambio ella en algunas ocasiones si pasó por ese sentimiento. "Me he encontrado más veces yo como: che ¿qué onda esto?", confesó.

En esa línea, el cronista le preguntó por la idea de abrir la pareja y Flor analizó: "Yo planeo ojalá estar por mucho tiempo y pienso que en las parejas cuando pasa mucho tiempo está bueno hablar del deseo". "Me pasó una vez que la vi a la Joaqui y me enamoré, fue mi primer sentimiento y dije que con ella si lo haría", reveló sin filtro.

"La tengo que elegir, por ahí me decís fulana y te digo 'no, ni en pedo, y qué te pasa con ella'", aseguró. Por último, en cuanto a La Joaqui resaltó: "La amo, yo estoy enamorada. Ni siquiera se lo pregunté a Lucho pero es como un delirio místico mío".