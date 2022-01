La furia de Yanina Latorre por las críticas tras haber viajado a Las Vegas

"He llegado a leer lo inimaginable en las redes. Les revienta tanto que una la pase bien. Uno me pone que vine a Las Vegas en la época en que es barata y que estoy en un cuarto que sale el 50 por ciento de descuento y que soy una miserable porque comparto el cuarto con mi mamá", señaló Yanina.

Furiosa, Latorre remarcó: "Nada de eso es así. No se me ocurriría compartir cuarto con mi mamá. Ella tiene 80 años y no la voy a poner a dormir con mi marido".

"¿Y si lo quisiera hacer?, ¿y si hay gente que de la única manera que tiene de irse de vacaciones es compartiendo con la abuela y los hijos el cuarto de hotel? ¡Qué resentimiento que manejan algunos!”.

Los haters también criticaron a Diego Latorre

"Leí muchas cosas sobre Latorre, lo que se aguanta, la plata y mucha gente preocupada por nuestra economía. No se olviden nunca, no sean machistas, sobre todo mujeres. ¡Yo laburo! Y si no laburara y mi marido quisiera pagarme 200 pasajes de avión...", comentó.

Y agregó: "Pero como estoy casada hace 30 años no soy mantenida, todo es de los dos. Es gracioso leer lo que ponen en contra de mamá, por qué no traemos a la mamá de él. Yo me ocupo de lo mío, de mis hijos y mi madre. Sigan escribiendo y envidiando que yo me voy a un shopping con Latorre".

Por último dijo: "Me fascina Las Vegas. Algunos me dicen de que cargo con la mochila, pero no. La idea de traer a Dora es mía, no hay mochila. La verdad es que este año yo no quería traerla y él me insistió. Diego la ama a Dora", sentenció Yanina Latorre.