La furiosa actitud de Conti y Capristo por los rumores de romance de Silvina Luna y Diego Maradona

En ese sentido, el periodista continuó con esa versión: "Yo te digo lo que fue: Silvina fue en la vida de Maradona un nombre y una mujer que supo pasar sus buenos tiempos con el Diez. Es más, daría más datos pero prefiero no porque quizá estoy involucrando gente y no quiero".

"Pero esta historia de amor realmente existió y los encuentros y salidas fueron muy intensos y fuertes, con relagos costosísimos en algunos casos que significaba también lo que le pasaba a Maradona con Silvina", finalizó Luis Ventura.

Embed

La dura respuesta de Ximena Capristo y Gustavo Conti a Luis Ventura

Gustavo Conti compartió un video en las redes respondiendo fuerte contra Luis Ventura por la versión del romance de Silvina Luna y Diego Maradona.

“Están hablando de dos persona sque están muertas, Silvina y Maradona, nadie puede salir a desmentir, esa mentira que acaban de decir. La noche que Silvina estuvo con Maradona estuve yo toda la noche, Silvina se fue conmigo", dijo el actor.

Y remarcó: "Dicen que le regaló una cadena de oro blanca, esta cadena que está, miren. Esa cadena se la regaló Maradona a Silvina adelante mío mientras estábamos todos bailando esa noche que terminó de día y cada uno se fue a su casa porque Silvina se fue conmigo".

"Hablar de dos personas que están muertas es de fo... porque aparte es mentira. Está bueno que si se cumplen dos años se la recuerde con cosas lindas porque fue una persona divina y buena. No jodía a nadie y ayudaba a la gente. Seguramente se lo habrán contado y repitió cosas que son mentiras", finalizó muy enojado Gustavo Conti contra el periodista.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre le dio el espacio a Ximena Capristo y se refirió a esta versión contada por Ventura: "Gus quiso hacer este descargo, yo no porque trabajo en el canal y lo quiero a Luis", comenzó la panelista.

Y aclaró: "Me sorprende que se cumplen dos años de la muerte de Silvina, que la verdad que la mató Lotocki (Aníbal), no va vamos a estar con ningún tipo de vueltas, y a mí me da bronca que cuando se cumplen dos años él salga con esta barbaridad, que no fue cierto”.

"Sinceramente Diego estaba enloquecido con Silvina, la llamaba constantemente, la persiguió un montón. Y en esa fiesta en un country que fueron varios elencos, cayó Diego a la madrugada y Gus me llama. Diego la segunda vez que había visto a la gorda le regala esa cadena porque decía que era bellísima. Me consta que nunca salieron. Lo que Silvina nunca fue, fue un gato, a mí me da bronca que se diga eso a dos años de su muerte", concluyó enojadísima Ximena Capristo.