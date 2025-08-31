El desgarrador mensaje de Gustavo Conti a dos años de la muerte de Silvina Luna: "Te extraño a cada rato"

Embed

"Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides nuestra familia, la salud y nuestro trabajo …extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos", siguió a flor de piel.

Y recordó los momentos que pasaron juntos: "Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste. Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre!".

"Te llevo conmigo siempre, en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de mi corazón hoy y siempre", finalizó Gustavo Conti su emotivo mensaje dedicado a su amiga Silvina Luna. El actor decidió recordar con mucho afecto a su gran amiga en esta fecha tan dolorosa.

Por qué murió Silvina Luna

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 a los 43 años. Su muerte se produjo a causa de una insuficiencia renal crónica, la cual comenzó tras una mala praxis en una intervención estética en 2011 realizada por el médico Aníbal Lotocki.

A raíz de esta cirugía, Silvina sufrió una intoxicación por una sustancia que inicialmente se pensó era metacrilato, pero luego se determinó que era polidimetilsiloxano (una silicona líquida mezclada con cemento para prótesis dentales).

Esta sustancia le generó una serie de complicaciones severas como hipercalcemia, insuficiencia renal crónica y granulomas. Por su insuficiencia renal estaba en diálisis tres veces por semana y a la espera de un trasplante de riñón que nunca pudo recibir.

En los días previos a su fallecimiento, estuvo internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano de Buenos Aires por complicaciones graves, incluido un cuadro de trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar.

Su deterioro comenzó con esa intervención y se extendió más de una década hasta su muerte, que se produjo rodeada del cariño de su familia y amigos más íntimos.

El recuerdo en la gente es por su energía, autenticidad y capacidad de mantener la esperanza de seguir viviendo hasta el último momento. Los restos de la actriz descansan en el cementerio de la Chacarita.

Silvina Luna pasó 79 días internada en el Hospital Italiano, donde esperaba un trasplante de riñón que nunca llegó debido a las complicaciones de salud que atravesaba y por los que inició tiempo antes un durísimo tratamiento médico para poder salir adelante.