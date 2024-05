La Gata Noelia revivió un viejo conflicto con Marixa Balli y la angelita la liquidó con su respuesta

"Yo fui novia de él, pero la que estuvo más años fue ella. Todo Córdoba lo registra y todo el mundo lo sabe, fui la penúltima novia de Rodrigo. No le puedo tocar el tema del Potro porque para ella, es de ella y chau. Si ella se siente así, me parece bárbaro”, aseguró con un tono algo irónico.

Luego recordó sus años laborales con Marixa y admitió: “Trabajamos juntas pero no nos llevamos bien, porque ella también hacía cosas que para mí no estaban buenas”.

gata Noelia

“Yo era la que cantaba y ella era la vedette que bailaba. Yo había arreglado que hacía el musical de La Gata y ella hacía un musical bailado, que lo hacía genial. Después, empezó a cantar La Cachaca, yo fui le dije al productor 'pará, acá la cantaba era yo y hace un año que te vengo aguantando'. Me dijo que tenga paciencia entonces le di mi conchero y me fui”, relató la cordobesa.

Y reconoció: "La culpa no era de ella, era del productor. Por supuesto que hay cosas que duelen, porque cuando uno no está en la cancha y no sabe bien el juego, le duele. A mí en ese momento me dolió, hoy no me duele más nada y no me acuerdo, perdí la memoria. Pero bueno, no tengo nada en contra, eran momentos y la vida son momentos”.

La filosa respuesta de Marixa Balli: "Lo mío tiene archivo"

Fiel a su estilo, Marixa recogió el guante y sin tapujos respondió a las declaraciones de la cantante cordobesa sobre su vinculo con Rodrigo y sus días compartiendo escenarios.

“Todo ridículo lo que dijo. Primero que no recuerdo que cuando hicimos esa obra de teatro ella cantara el tema de La Gata, siento que fue mucho antes. Una cosa de locos, todo mentira, la verdad que la recuerdo siempre que veo fotos, sino ni me acordaba que estaba”, sentenció.

Marixa Balli vs La Gata Noelia

Y completó: “Se comió el mambo de que yo no la aceptaba, no la quería o no la trataba, pero ella tenía su papel, que como digo, no recuerdo".

Por último, fue letal al hablar de Rodrigo y disparó: "Creo que lo mío tiene archivo, archivo de Rodrigo hablando de mi solito en varios programas, fotos. Pero yo quiero saber, si tiene fotos, nunca vi una foto de Rodrigo con ella”.