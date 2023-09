La gran sorpresa que se llevaron El Polaco y su hija Sol en un restaurante de Francia

el polaco francia.jpg

La particular situación quedó registrada en las redes por la joven de 16 años que mostró el paso a paso de la comida con su padre y su reacción al llegar la cuenta a la mesa.

“Creo que es lo más rico que probé en mi vida”, dijo Sol después de mostrar en TikTok un plato de salmón que acompañó con un café, servido en una copa de vidrio.

el polaco francia 1.jpg

Y agregó: “El salmón de papá todavía no llegaba entonces se pidió una burrata sin pensar en el precio”. Minutos más tarde, Sol subió una foto del ticket, que indicaba que debían pagar 84 euros por la comida.

“¿Por qué no pensamos en el precio?”, escribió junto a una graciosa imagen del cantante de cumbia que mostraba su asombro al ver el importe final del almuerzo.

Los gustos hay que dárselos.

el polaco francia 2.jpg

La hija de Karina La Princesita y El Polaco generó polémica con unas fotos

En agosto de 2022, Sol Cwirkaluk, la hija de los cantantes Karina La Princesita y El Polaco, festejaba sus 15 años con una gran celebración que nunca olvidará.

Lo cierto es que ahora con 16 la adolescente generó un gran revuelo desde su cuenta de Instagram con uno de sus últimos posteos.

Sol subió una serie de imágenes donde se la ve con su camisa color blanco levemente abierta, corbata, anteojos y pollera, lo que motivó una gran cantidad de comentarios de sus seguidores.

sol polaco karina.jpg

Muchos de ellos la apoyaron al mostrarse así mientras que otros usuarios cuestionaron esa actitud e incluso pidieron que intercedan sus padres, Karina y el Polaco, debido a su corta edad.

"El Polaco y Karina deberían vigilar un poco mas las publicaciones de su hija. Tiene apenas 16", indicó una persona en la red social.

En tanto, otros usuarios comentaron: "Perdón Karina y polaco", "Pone orden Pola". Y mientras otros reflexionaron: "La que puede puede mi amor. Y ella tiene sus propios padres ustedes vigilen a sus hijos no necesitan estar dando consejos que nadie pidió y no c necesitan como si todos tuvieran una vida de monjes. Dejen vivir".

Lo cierto es que sus fotos con esa vestimenta generaron un gran revuelo y escándalo en las redes.