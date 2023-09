La hija de Karina La Princesita y El Polaco generó polémica con unas fotos: "Tiene 16 años"

Sol subió una serie de imágenes donde se la ve con su camisa color blanco levemente abierta, corbata, anteojos y pollera, lo que motivó una gran cantidad de comentarios de sus seguidores.

Muchos de ellos la apoyaron al mostrarse así mientras que otros usuarios cuestionaron esa actitud e incluso pidieron que intercedan sus padres, Karina y el Polaco, debido a su corta edad.

sol polaco karina.jpg

"El Polaco y Karina deberían vigilar un poco mas las publicaciones de su hija. Tiene apenas 16", indicó una persona en la red social.

En tanto, otros usuarios comentaron: "Perdón Karina y polaco", "Pone orden Pola". Y mientras otros reflexionaron: "La que puede puede mi amor. Y ella tiene sus propios padres ustedes vigilen a sus hijos no necesitan estar dando consejos que nadie pidió y no c necesitan como si todos tuvieran una vida de monjes. Dejen vivir".

Lo cierto es que sus fotos con esa vestimenta generaron un gran revuelo y escándalo en las redes. ¿Qué te parecieron las fotos que subió Sol Cwirkaluk, la hija de los cantantes Karina La Princesita y El Polaco?

sol polaco karina 1.jpg

sol karina polaco 6.jpg

sol polaco karina 3.jpg

sol polaco karina 2.jpg

Karina La Princesita reveló su mayor padecimiento a causa de sus problemas de salud mental

Karina La Princesita volvió a hablar de su salud tras contar que sufrió de ataques de ansiedad y luego de varios mensajes con cierto tono de angustia y tristeza que dejó en las redes sociales en el último tiempo.

“Yo no me propuse contar lo que me pasaba y lo conté el día de mi cumpleaños, no sé por qué. Calculo que fue porque me venían invitando mucho a varios programas y quería que comprendan lo que me estaba pasando”, comenzó la cantante tropical en una nota con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

“Públicamente recibí muchos mensajes diciéndome cosas como ‘qué bueno que lo cuentes porque a mí me pasa’ y no me di cuenta. Por ahí, no estamos tan acostumbrados a hablarlo tan abiertamente", continuó.

"Y también muchos juzgábamos cuando te decían de ir al psiquiatra y tomar medicación. Yo decía ‘ya está. Estoy para el manicomio, y no es así’ Haberlo leído a Ale (Sanz) también me hizo bien, porque llegas a pensar: ‘qué pasa conmigo’”, agregó la artista.

Y sobre las primeras alertas que le dio el cuerpo, recordó: “Yo me asustaba. Cuando me agarraba ansiedad, no sabía lo que era y pensaba que me iba a agarrar un ACV y me iba a morir. Hasta que me dijeron que era ansiedad, algo de la cabeza que te hace pensar que te va a agarrar algo y no es así. Ahí me tranquilicé, pero yo pensaba que tenía otra cosa de salud y no que era algo de salud mental".

"Con el tiempo, las cosas que te pasan te las tomás de otra manera. A mí se me hacían muchos derrames en los ojos como parte de los nervios y todo eso. Y ahora, trato de tomarme las cosas con calma, entendiendo cuáles son tus prioridades en la vida", remarcó Karina La Princesita.

Y cerró: "Lo material va y viene. Más que nada, lo que uno arrastra también es la vida que llevó, que -de repente- te deja heridas que si no las sanas, tu vida es una mier..”.