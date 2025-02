La grave amenaza de muerte a Morena Rial tras saberse que quedará libre

Lo cierto es que mientras los próximos días son claves para saber si el fiscal de la causa aprueba la excarcelación de la joven que ordenó el juez con ciertas normas a cumplir, Carlos Salerno en el ciclo Desayuno Americano, América Tv, contó detalles de la amenaza de muerte que recibió la hija de Jorge Rial por parte del líder de la banda.

"Morena Rial fue amenaza de muerte con un mensaje intimidatorio, es el título del día. Ella lo declaró y por eso entregó la clave de los teléfonos porque la amenaza de muerte está en uno de sus teléfonos celulares, lo va a poder ver la Fiscalía", precisó el periodista.

"Su papá lo sabe y creo que cuando Jorge se enteró se metió en el tema", agregó. Alan Fernández es el líder de la banda y está prófugo con pedido de captura, y fue quien convocó a Morena para el hecho, detalló Salerno. La otra prófuga de la banda es Luna González, muy amiga de Morena, y hay otro integrante más que es intensamente buscado.

"Quien amenaza de muerte a Morena Rial es Alan Fernández. Es tucumano, tiene antecedentes y estuvo preso. Después de que detienen a Morena, él le manda un mensaje de WhatsApp y la amenaza de muerte para que no hable. 'Si vos hablas te mato', le dijo", detalló Salerno, y se mostró cómo estaba conformada la banda que integraba Morena Rial a raíz de los datos que aportó la investigación.

morena rial la banda.jpg

Fuerte audio de Facundo Ambrosioni contra Morena Rial por su hijo Francesco: "Soberbia"

Facundo Ambrosioni rompió el silencio y habló directamente sobre el vínculo que tiene Morena Rial con su hijo Francesco, dejando términos muy duros con la actitud de la joven.

En el programa A la Tarde, América TV. se presentó un audio reciente donde el cordobés apunta fuerte contra la madre de su hijo y cómo se comporta la hija de Jorge Rial con el pequeño.

"Me parece raro que ahora tenga tantas ganas de verlo como siempre, si antes de Navidad no lo había visto, ¿por qué ahora tiene tantas ganas de verlo? Capaz la situación, tampoco le deseo lo peor no, siempre quiero lo mejor", expresó Facundo Ambrosioni.

"Más porque es la madre de Fran, nunca va a dejar de ser la madre de Fran. Lo que más quiero es que ella lo busque en el colegio, que se haga responsable del hijo que tiene porque no solamente tiene un hijo, tiene dos", continuó.

Y cuestionó el rol de Morena como madre antes de su detención: "Así no me da tranquilidad sinceramente y buscamos la seguridad de él porque le puede llegar a pasar algo".

"Ella lo veía a veces los fines de semana nada más y después de un mes lo veía y lo dejaba con una niñera o lo dejaba en la casa de una amiga, yo no conozco a esa amiga, no sé qué le puede llegar a pasar, no sé en dónde es la casa, no sabemos qué le puede decir a Fran, no sabemos con quién queda", siguió crítico Facundo Ambrosioni.

Y cerró: "Fran me decía que se acostaba a las cinco de la mañana, Fran tiene 5 y cumple 6 ahora en unos días. Ella siempre tiene una soberbia así como que se puede llevar el mundo por delante y no, a veces te equivocas y está bueno aprender de los errores también y si no aprendes de los errores se hace muy difícil".