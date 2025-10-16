La grave denuncia de Graciela Alfano sobre Wanda Nara y MasterChef Celebrity

Embed

“Va a llegar, sí… tuvo dos maridos, le dejaron un montón de plata. Puede comprar hasta MasterChef”, arremetió filosísima ante la mirada atónita del conductor del stream.

Vale recordar que justamente hoy que se están cumpliendo cuatro años desde el momento en que se desató el Wandagate, con la famosa Instagram Storie de Wanda acusando de "zorra" a la China Suárez por cargarse "otra familia" al descubrir su affaire con Mauro Icardi, Graciela Alfano siempre se mostró públicamente como defensora de la actriz.

A partir de ese momento el enfrentamiento entre Graciela Alfano y Wanda Nara quedó declarado públicamente, y cada vez que puede la icónica exvedette no duda en pegarle verbalmente, demostrando una y otra vez que es una de las lenguas más filosas de la farándula argentina, sin miedo alguno a decir lo que piensa y al escándalo mediático que sus palabras puedan generar.

Wanda Nara, Graciela Alfano y China Suárez

Cuál fue la embestida judicial de Wanda Nara contra Graciela Alfano por el video íntimo de Mauro Icardi

En julio pasado comenzó a circular un video íntimo atribuido a Mauro Icardi que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un verdadero escándalo mediático. Según trascendió, el futbolista habría enviado la grabación a la modelo uruguaya Natasha Rey, con quien habría mantenido un intercambio privado. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando surgieron versiones que ponen en duda el origen real del material.

De acuerdo con algunas fuentes, el video no habría sido filtrado por la destinataria, sino que habría estado en poder de Wanda Nara, exesposa de Icardi, quien presuntamente lo habría reenviado a Natasha Rey en el marco de una supuesta maniobra para perjudicar la imagen del jugador. Esta teoría sostiene que la difusión del contenido no fue un accidente, sino una acción deliberada.

Embed

El tema volvió a instalarse con fuerza en el ciclo Bondi Live, cuando el periodista Pepe Ochoa contó que Graciela Alfano había intervenido en el debate mediático y apuntado directamente contra Wanda Nara. “Lo que está confirmando Alfano es que ese video es verdad. Por ende, lo que Natasha postea es real, según Alfano, pero ese video se lo habría enviado Wanda”, aseguró Ochoa durante su participación en el programa.

Tras esas declaraciones, trascendió que Wanda Nara llegó a analizar la posibilidad de iniciar acciones legales contra Alfano por haberla involucrado públicamente en la filtración del material íntimo, lo que podría abrir una nueva disputa judicial.