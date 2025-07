La embestida judicial que Wanda Nara prepara contra Graciela Alfano por el video íntimo de Mauro Icardi

Frente a estas acusaciones, se supo que Wanda Nara estaría evaluando iniciar una demanda legal contra Graciela Alfano por haberla involucrado en la filtración del material íntimo de Icardi, lo que podría derivar en una batalla judicial que seguirá acaparando la atención pública.

Por ahora, la situación continúa abierta y con muchas versiones cruzadas, mientras los protagonistas mantienen silencio o respuestas parciales sobre este escándalo que sacudió al ambiente mediático y deportivo.

El tremendo video que Mauro Icardi le habría enviado a una supuesta amante

Después de que Mauro Icardi utilizara sus redes sociales para negar de manera iracunda conocer o tener algún vínculo con Natasha Rey, la modelo uruguaya reaccionó furiosa por la misma vía y, desde sus Instagram Stories, lo tildó de mentiroso, anunciando que revelaría supuestas fotos y videos íntimos que comprometerían al actual novio de China Suárez, quien, dicho sea de paso, está próximo a regresar a Turquía con sus hijos para reencontrarse con el futbolista.

Así, la uruguaya se mostró irónica y picante, entre risas y emojis, desde una cuenta que mantiene en modo privado, pero advirtiendo a Icardi de manera directa y amenazante. "Mini pene. Te ardió, te llegó. No le entran las balas a él. En breve te contesto. Mi amor, todo trucho. Lo mismo hiciste con la China, la negabas. En breve muestro tu mini pene, las fotos que me mandaste", disparó sin filtro Natasha sobre una fotografía suya y arrobando al ex de Wanda Nara.

Pero eso no fue todo. En una siguiente Storie, la uruguaya añadió con furia: “Dénme un segundo que voy a subir todo en breve. Tengo que atender a mi hijo, viste, no me llamo (emoji de bandera de China). Primero la prioridad, después los mini pen..., ya vengo. Que disfrute un rato la cornuda”.

De esta manera, pasado el horario de protección al menor, Natasha cumplió su amenaza y mostró las imágenes íntimas de Mauro Icardi, que de inmediato pudieron reconocerse por los tatuajes que tiene en sus abdominales. "Zorro y zorra, tal para cual. Besito bay. Retráctense porque no paro", escribió, claramente enojada tras la desmentida de Icardi.

¿Quién es Natasha Rey?

Natasha Rey es una modelo uruguaya que se convirtió recientemente en el foco de la polémica tras asegurar haber mantenido una relación clandestina con el futbolista Mauro Icardi. Aunque no es muy conocida en el ambiente del espectáculo argentino, ganó notoriedad luego de viralizar un video íntimo atribuido al jugador