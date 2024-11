La grave situación de Mauro Icardi que roza a Wanda Nara en medio del romance con L-Gante

“En los exámenes de resonancia magnética realizados se detectó una rotura y daño de menisco en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de nuestro futbolista Mauro Icardi, lesionado en el partido del Tottenham de la cuarta semana de la UEFA Europa League”, informó de manera oficial el club turco.

mauro icardi posteo lesion.jpg

El propio Icardi también dejó un mensaje en Instagram tras confirmar la dura noticia: "Después de realizar los estudios esta mañana se confirmó la peor noticia. rotura de ligamentos cruzados y menisco. Toca estar fuera unos meses, con una sonrisa, trabajando duro y volver mejor. Deseo una temporada llena de logros y éxitos a mis compañeros y a toda la familia Galatasaray. Gracias a todos los que se preocuparon y están cerca en estos momentos. Un beso para todos, pronto estoy de vuelta".

Lo cierto es que esta lesión le demandará una recuperación de unos ocho meses e intervención quirúrgica que se realizará en los próximos días.

En este sentido, Mauro Icardi habría propuesto hacer la rehabilitación correspondiente en Argentina para estar cerca de sus dos hijas, Isabella y Francesca, y por consiguiente de la madre de las niñas, Wanda Nara.

En Turquía le dan mucha importancia a las recuperaciones de las lesiones graves como estas y habrá que esperar para saber dónde hará finalmente el periodo de recuperación del futbolista.

Mauro Icardi y Wanda Nara.jpg

La complicación que enfrenta L-Gante con Mauro Icardi tras blanquear el romance con Wanda Nara

Finalmente, después de varios rumores durante un largo tiempo, Wanda Nara y L-Gante confirmaron su romance públicamente generando una gran repercusión en la gente y los medios, tanto a nivel local como internacional.

Lo cierto es que la noticia repercutió mucho en Turquía, país donde juega Mauro Icardi y es figura del club Galatasaray. En este contexto, los fanáticos del fútbol turco en general salieron a bancar al goleador desde las redes sociales.

En uno de los últimos posteos de L-Gante, donde promociona un evento que lo tendrá como protagonista, los fans de Mauro salieron en conjunto a dejarle sus mensajes al cantante de cumbia 420.

Lo que llamó la atención fue que hasta hinchas del Fenerbahçe, clásico rival del Galatasaray, también lo criticaron y salieron a defender a Mauro, ex pareja de Wanda Nara y padre de sus hijas, Isabella y Francesca.

"Mauro Icardi is better than you", "Icardi", "Mauro Icardi es mejor que tú", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación y también se observaron muchos gif con la imagen del futbolista, donde se ve como en Turquía tomaron partido en favor de Icardi.