La hermana de Lali Espósito recordó una anécdota de su infancia: ¿fue una premonición?

"Estoy desde febrero, que los chicos me invitaron muy amablemente a quedarme e hinchar un poco", precisó Ana. "¿Le pediste algún consejo a Lali?", retrucó el periodista. "Hablamos pero imaginate que a los casi cuarenta no le tengo que pedir permiso. Realmente, vine a divertirme, a ser yo y de eso se trata un poco la onda del programa", contestó la hermana de la artista.

"¿Cómo está el vínculo con tu hermana?", quiso saber Wally y la joven respondió recordando una anécdota de su infancia, que resultó una especie de presagio de lo que vino con el tiempo: "Bárbaro, somos hermanísimas. Cuando éramos pibas hacíamos lo mismo que hacemos ahora de grandes pero en un mundo de cotillón, digamos. Ella actuaba y yo la peinaba y la maquillaba. Todo igual que ahora. Y de grandes nos dedicamos a eso".

Por último, el cronista le preguntó si Lali suele tomar sus consejos. "Lali es lo más, yo me llevo súper con ella. Tenemos una relación increíble. Así que siempre escucha lo que uno tiene para decir y eso está buenísimo. La verdad es que nosotros somos tres hermanos y nos llevamos bárbaro", cerró.

La extraña fobia que sufre Lali Espósito: "La pone mal"

En su paso por Punta del Este, Lali Espósito estuvo invitada a Paraíso Fiscal, el programa que se emite vía streaming en Olga, del cual forma parte su amiga Cande Vetrano.

En el ciclo, la estrella del pop sorprendió a todos al dar a conocer que padece una extraña fobia. En medio de un Ping Pong, la intérprete de "Disciplina" hizo esta revelación.

“¿A qué le tiene fobia Lali?”, le preguntó la actriz Agustina Suásquita, conocida como La Papry. "Al algodón", precisó Lali, ante la cara de asombro de todos los integrantes del programa.

Vetrano confirmó esa información y relató una anécdota de camarines, donde escondían los algodones para que ella no entre en shock: “Me acuerdo por las maquilladoras. ‘No, el algodón dejalo lejos porque a Lali la pone mal’".

Lali explicó que lo que altera sus nervios son los "filamentos" de los pompones de algodón para desmaquillar. "No me molesta el algodón compactito. Es la nube de algodón, cuando le hacés esto (hace el gesto de cortar un pedacito). Eso me genera algo. No me molesta el sonido, es la contextura. No me paso un algodón por la cara ni en pedo”, concluyó.