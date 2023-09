La hija de Fernanda Iglesias reaccionó al drástico cambio de look de su mamá: "Qué horror"

A quien no le gustó nada el corte de pelo fue a su hija quien le respondió una historia. "Qué horror", le contestó la adolescente, y Fernanda lo compartió y escribió irónica: "Mi hija me apoya".

Embed

En otra de las historias de Instagram, la periodista subió una imagen con su gato y sostuvo: "Miren quién vino. Ella me quiere igual: pelada, gorda, flaca... Así debería ser".

fernanda iglesias 2.jpg

historia ig fernanda iglesias.jpg

fernanda iglesias y su mascota.jpg

El descargo de Fernanda Iglesias tras su cruce con Morena Rial: "Es una persona que..."

Luego del fuerte cruce que protagonizaron ayer por la noche Fernanda Iglesias y Morena Rial en LAM (América) acerca del escandalo por el pago del alquiler de la joven, la periodista decidió realizar un descargo al respecto en sus redes sociales y analizar lo sucedido.

"Me quedé pensando en lo que paso ayer con Morena Rial. No me sorprende como me contesto ella porque por lo que estuvimos viendo, es una persona que se maneja de esa manera. Es patotera, le gusta amenazar a la gente, le gusta hacer eso", aseguró.

A su vez, Fernanda le hizo una crítica a los medios de comunicación por el tratamiento de la noticia y remarcó: "Lo que me sorprende es la reacción de los medios que dicen 'Morena fue contra Fernanda' como dándole un valor a lo que ella hizo, que es una cosa de mala educación total cuando yo en realidad la estaba tratando de defender".

"Entonces nada, me quedé pensando en eso y a qué le damos valor", cerró. Sin embargo, el tema no quedó ahí ya que la periodista habilitó la cajita de preguntas de Instagram e invitó a sus seguidores a opinar sobre lo ocurrido.