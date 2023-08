Maite Peñoñori reveló el inesperado mensaje que le mandó Fernanda Iglesias por su regreso a LAM: "Serás castigada"

Y remarcó: "El lunes Fernanda Iglesias después de LAM me mandó ‘te estás portando mal serás castigada’ por no haberle contado. Pero bueno, no se lo había contado a nadie porque estaba esperando confirmarlo que fue recién el lunes y lo anunciamos con Ángel. Se dio todo muy rápido".

Embed

"Va a estar bueno justo con el estreno del Bailando y todo lo que se va a generar. Estoy entusiasmada con esta vuelta porque vamos a cubrir mucho lo que pase en el Bailando", amplió la panelista.

Y sobre la relación con sus futuras compañeras de programa, admitió: "Las angelitas me caen todas muy bien. A Yanina(Latorre) y Fernanda las conozco mucho y las quiero. A Marixa (Balli) y a Naza (Vélez) las conozco muy poquito pero me caen muy bien. Y a Feudale creo que no me la cruce nunca más allá del Bailando, la voy a conocer ahora".

"Son todas lo más. Todavía no me agregaron al grupo de WhatsApp que sé que hay", continuó Maite Peñoñori.

Y cerró: "Me escribieron ex angelitas también. Estoy contenta y es como volver a mi casa, pasé muchos años ahí y muy bien. Siento que cuando uno se va bien de los lugares puede volver desde otro lugar y habiendo crecido en estos dos años que estuve en otros lados".

maite peñonori.jpg

Maite Peñoñori explicó los motivos de su salida de Intrusos: "Lo que se viene..."

El pasado viernes la periodista y panelista de Intrusos, América Tv, Maite Peñoñori, se despidió de forma inesperada del ciclo conducido por Flor de la V y dio un emotivo discurso hacia sus compañeros.

"Me encanta este equipo. Fue un placer trabajar con Marcela Tauro, con Ubfal, con Pablo, con los chicos, con Guido, con Pampito, con todos. Nos reencontraremos en algún momento", fueron sus palabras al terminar la emisión.

A raíz de esta noticia, PrimiciasYa habló en exclusiva con Maite acerca de los motivos de su decisión y la periodista aseguró: "Me explotó el teléfono y eso demuestra lo que es Intrusos. Me voy feliz. Voy a extrañar a Flor, a mis compañeros y a toda la gente que trabaja en América porque posta la pasamos muy bien juntos. ¡Con todos!".

En cuanto a su futuro en los medios, la panelista se mostró abierta a nuevos proyectos y explicó: "No tengo otra cosa cerrada, sigo en la radio con Longo en Rivadavia y en La Nación. Y veremos lo que se viene". "Me voy feliz y agradecida", remarcó al concluir su declaración.