La hija de Sergio Denis asegura que su papá le mandó una señal

“Nos encantaba a los dos ese tema. Me fui arriba de la montaña con el auto porque quería rezar. Después que me subí al auto, sonaba la misma canción que él me cantaba”, contó la mujer a Mitre Live.

“No es una canción que suelan pasar en la radio. Acá en Lago Puelo llegan muy pocas radios. Son esas señales que, creo, él está ahí: era una canción nuestra y, de repente, empezó a sonar en la radio”, reveló Bárbara.

“Me acuerdo que cuando bajé del auto que había señal llamé a mi mamá y le dije. Le conté llorando lo que pasó y lloré toda la vuelta a casa”, sumó la mujer.

-Sergio Denis-

El desesperado pedido de la familia de Sergio Denis: "Seguimos esperando que avance la causa"

En 2019 el cantante Sergio Denis padeció un politraumatismo severo de tórax y cráneo por haberse caído al foso del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán mientras brindaba un show, que lo tuvo en estado crítico durante 14 meses.

La agonía del querido artista finalizó el 15 de mayo de 2020, cuando falleció a sus 71 años.

Desde Instagram, su hija Bárbara Hoffmann posteó un fuerte mensaje pidiendo Justicia y que avance la causa por la muerte de su papá.

En charla con el programa "A la tarde", América, la hija del querido artista explicó sus sensaciones a casi un año y medio de la muerte de su padre.

"Seguimos esperando que avance la causa. Nos sentimos bastantes decepcionados con los tiempos. La caída de mi papá fue hace más de dos años y la causa no está avanzando cómo nos gustaría", indicó.

Y agregó: "Es muy poco el avance que hay. Nosotros necesitamos, para estar en paz y él también, que hayan respuestas".

"El teatro siguió funcionando durante un montón de meses más después de la caída de mi papá. No se lo cuidó y no tenía que estar habilitado. Cerró un solo día por las pericias y siguió funcionando", puntualizó la hija del cantante.