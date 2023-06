Las ideas que quiere llevar Marixa Balli a la política: ¿hizo oficial su candidatura?

En LAM (América TV), Marixa se mostró entusiasmada con la propuesta y contó que podría dar su aporte para tratar de solucionar los problemas que viven a diario los porteños.

Embed

"No es la primera vez que tengo un ofrecimiento. Hace varios años me propusieron también. Ahora, sería la única mujer como candidata en la Ciudad", señaló la bailarina.

"Hicieron una encuesta y dijeron que da miedo lo bien que medí. Alberto Fernández también me llamó, antes de presentarse para ser presidente. Tuvimos una reunión muy buena", agregó.

Por último, Marixa mencionó algunas de las ideas que la representan. "A mí me gusta el tema de la política. No soy una mina política, pero he pasado por distintas situaciones.... conozco todo. Sé lo que es pagar las cargas sociales, tener locales, luchar, renegar, lo que vive la gente con la inseguridad. Soy una mina con mucha vida y quiero que todo el mundo esté bien", cerró.

Marixa Balli.jpg

La pícara respuesta de Marixa Balli cuando le preguntaron por Carmen Barbieri y El Potro Rodrigo

Marixa Balli y Carmen Barbieri están enfrentadas desde hace años. Y, al parecer, nunca podrán amigarse. Al parecer, la guerra entre ellas se originó por la relación que la bailarina tenía con El Potro Rodrigo Bueno. La ex vedette siempre habría sentido celos por el vínculo que tenía con el cantante.

De hecho, la actual panelista de LAM ha contado que la conductora la trató de "mufa" en un programa de TV y ese mote le trajo más de un dolor de cabeza. "Me hizo mucho daño. Si tenés tanto código, tenés que cerrar el pico. Fue muy hiriente", expresó la angelita.

Embed

En El Observador (FM 107.9), Ángel de Brito recibió la visita de Marixa Balli. En el programa de Yanina Latorre, el conductor leyó una pregunta picante del público: "¿Carmen Barbieri estaba caliente con Rodrigo?".

La repuesta de la bailarina fue con mucha picardía. "Humm... Lo dejo a tu criterio", lanzó, en referencia a la frase emblemática que creó Karina Jelinek. ¿Qué dirá la conductora de Mañanísima al respecto?