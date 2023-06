Marixa Balli le respondió en vivo a Marcelo Tinelli: ¿Se suma o no al Bailando 2023?

Embed

"Soy muy exigente en lo profesional, y lamentablemente tengo que decir que no", dijo para sorpresa de todo el panel. "Me rompiste el corazón", le dijo Andrea Taboada y luego Marixa continuó con sus argumentos para no formar parte del certamen.

"Me hubiese encantado, Marcelo sabe que lo adoro, pero no me dan los tiempos lamentablemente. Puedo estar en un programa en vivo pero no en algo que tengo que dedicarle mucho tiempo, mucho ensayo, son muchas horas...", añadió.

"¿Qué hago con Xurama? (su marca de ropa). Tengo mucha gente a mi cargo, soy responsable, soy la mamá pollito y no. El Bailando es un programa que me encanta, la producción y todo es maravilloso. Te tratan divino, es todo hermoso y fantástico poder vivirlo, pero no me dan los tiempos", cerró Marixa, aunque no descargó formar parte del certamen ocupando otro puesto, como por ejemplo "ser un quinto jurado".

La prueba irrefutable que presentó Marixa Balli para demostrar que El Potro Rodrigo le dedicó uno de sus hits

Hace unos días, Marixa Balli rememoró su historia de amor con Rodrigo Bueno. La panelista de LAM (América TV) abrió su corazón y recordó con afecto al cantante cordobés, que el 24 de mayo hubiera cumplido 50 años.

En el programa de Ángel de Brito, la bailarina reveló que el cuartero le dedicó el tema Fue lo mejor del amor. Sin embargo, algunos desacreditaron esa versión. Incluso, reflotaron una entrevista en la cual El Potro decía que había compuesto ese tema inspirándose en una vecina, que tenía una historia de amor secreta.

En las últimas horas, Marixa se cansó de las críticas y publicó una imagen, que sería una prueba irrefutable de su relación con Rodrigo y no dejaría dudas de que ese hit fue inspirado en lo que ellos tuvieron: un romance prohibido.

La angelita colgó en su Twitter una imagen de una carta de puño y letra del intérprete. “Por todo lo que te quiero, porque el sol no tiene amigos. Porque con la luz de la vida un día nos conocimos. Porque fuimos tan solos por Avenida del Libertador, creíamos ser dos personajes: Fue lo mejor del amor”, dice el manuscrito.