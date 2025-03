La impactante foto de Diego Maradona en su lecho de muerte que el fiscal mostró en el juicio

La imagen mostró a Maradona tendido en una cama, con el abdomen visiblemente hinchado, un claro reflejo del abandono en su atención médica.

La fotografía fue un duro golpe emocional para todos los presentes en la sala, incluyendo a las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, quienes no pudieron evitar reaccionar al ver la desgarradora imagen de su padre.

Ferrari, al presentar la foto, indicó: “Así murió Maradona. Si alguien les dice a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara”.

En su firme discurso, el fiscal acusó a los responsables de la atención médica de Maradona de desidia, asegurando que el estado de salud del exfutbolista era evidente para todos y que la falta de intervención médica adecuada podría considerarse como un “asesinato”.

A dos semanas del comienzo del juicio por la muerte del reconocido futbolista Diego Armando Maradona, su hija Dalma se expresó en su programa de streaming por Bondi Live para pedir justicia y rompió en llanto al dar un preocupante mensaje.

Luego de mostrar al aire comprometedores audios que podrían ser prueba de la negligencia médica sobre el futbolista y posibles encubrimientos, Dalma expuso su fuerte realidad.

"La verdad que también mi mamá está preocupada porque tiene miedo. A mí no me importa. Miedo de la mafia, manejan todo, tienen mucha plata, manejan gente... Yo le dije que realmente a mí no me importa. De verdad...", sentenció.

Además, con un actitud firme, y entre lágrimas, agregó: "Yo sé a quiénes me enfrento. Pero no puedo hacer otra cosa, no me puedo quedar callada. Nosotros necesitamos que la gente sepa. Y sabemos quién está del otro lado, obvio, pero bueno...".

En ese mismo momento sus compañeros la abrazaron y le recordaron el gran apoyo popular y de sus colegas que tenían tanto ella, como sus hermanos, en la causa.

"Yo siento el amor de la gente y se que no somos las únicas que estamos en esto, pero igual es difícil. Podes estar con una multitud, lo que sea, pero una gente pone una guita y vos desaparecer del mapa", respondió ella y admitió: “Todo el tiempo mi mamá me dice ‘callate, no digas nada, me da miedo’. Pero yo no puedo. Se lo debo a él”.